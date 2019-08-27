Азербайджан и Турция проведут летно-тактические учения TurAz Qartalı-2019 (ФОТО)

27 августа 2019 17:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно ежегодному плану военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией состоятся совместные летно-тактические учения “TurAz Qartalı-2019” с участием военно-воздушных сил двух стран, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны. .

В учениях, которые стартуют второго сентября, участвует до 30 авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, в том числе, самолеты МиГ-29, F-16, Су-25, P-235 “Kasa”, а также вертолеты Ми-35, Ми-17, Sikorsky UH-70, CH-47 Chinook и ATAK/AH-1W.

В ходе учений будут выполняться задания по планированию совместной деятельности авиационных средств Военно-воздушных сил Азербайджана, Военно-воздушных сил, Военно-морских сил и Сухопутных сил Турции, изучению возможностей взаимодействия и боевого слаживания в ходе операций, проведению поисково-спасательных мероприятий, уничтожению наземных целей ударами с воздуха, а также другие задачи.

Учения продлятся до 16 сентября.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Азербайджан и Турция проведут летно-тактические учения TurAz Qartalı-2019 (ФОТО)
  • Азербайджан и Турция проведут летно-тактические учения TurAz Qartalı-2019 (ФОТО)
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