МИД Азербайджана распространил заявление в связи с решением Узбекистана о вступлении в Тюркский совет

16 сентября 2019 16:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с решением Узбекистана о вступлении в Тюркский совет.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД, в заявлении сказано:

"Завершение ратификации Узбекистаном Нахчыванского договора 14 сентября 2019 года стало очередным знаменательным событием в укреплении солидарности тюркоязычных государств. Таким образом, еще одно тюркоязычное государство приняло решение присоединиться к учрежденному в 2009 году Нахчыванским договором Совету сотрудничества тюркоязычных государств, членами которого на сегодняшний день являлись Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. В связи с этим решением поздравляем братский Узбекистан.

Решение Узбекистана быть представленным в Тюркском совете имеет большое значение с точки зрения еще большего развития благосостояния народов тюркоязычных государств, их культурного и исторического братства, основанного на глубоких многовековых корнях.

То, что принятое Узбекистаном историческое решение присоединиться к Тюркскому совету пришлось на 10-ю годовщину организации, имеет для Азербайджана особое символическое значение. Приветствовать братскую делегацию Узбекистана во главе с президентом Шавкатом Мирзиеевым 15 октября в Баку на седьмом Саммите Тюркского совета станет для нас почетной и приятной возможностью", - говорится в заявлении МИД.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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