Между Азербайджаном и Ираном прошли консультации по вопросам Каспийского моря

БАКУ/Trend/ - Сегодня в министерстве иностранных дел Азербайджана проведены двусторонние консультации с Ираном по вопросам Каспийского моря.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД, в консультациях азербайджанскую сторону представлял заместитель министра, специальный представитель Президента Азербайджана по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов, иранскую сторону — начальник Главного управления МИД, спецпредставитель Ирана по вопросам Каспийского моря Рза Назар Ахари.

Во ходе встречи, стороны вначале обсудили вопрос учреждения Секретариата Рамочной конвенции по охране окружающей среды Каспийского моря. Была отмечена важность деятельности Секретариата с точки зрения эффективности Конвенции.

В рамках консультаций, был проведен обмен мнениями касательно даты следующего заседания Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря, а также вопросов, которые войдут в повестку дня заседания.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.