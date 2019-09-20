Майкл Помпео поздравил Президента Ильхама Алиева (версия 2)

20 сентября 2019 20:19 (UTC+04:00)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 19:51)

БАКУ/Trend/ - Госсекретарь США Майкл Помпео направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Уважаемый господин Президент.

От имени Соединенных Штатов Америки хочу передать Вам и народу Азербайджанской Республики приветствия и поздравления по случаю 25-й годовщины подписания «Контракта века».

В этом году 25-я годовщина совпадает со временем, когда Азербайджан устойчиво поставляет свои богатые энергетические ресурсы на мировые рынки. В течение последних 25 лет Соединенные Штаты были решительным партнером Азербайджана в прилагаемых им усилиях по разработке своих энергоресурсов, внесению вклада в энергетическую безопасность Европы и мира и формированию как независимое государство своего политического курса. С подписанием в 1994 году этого контракта с западными компаниями и строительством трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан Азербайджан превратился в основного поставщика нефти на мировые рынки и впервые создал прямую энергетическую связь между Каспийским и Средиземным морями.

Вновь выступив в роли инициатора, Азербайджан на этот раз вносит стратегически важный вклад в энергетическую безопасность Европы, экспортируя природный газ посредством Южного газового коридора. Как отметил Президент Трамп в своем послании по случаю 26-й годовщины выставки «Нефть и газ Каспия», мы полностью поддерживаем Ваши усилия и считаем, что экономический успех Азербайджана важен для стабильности и процветания региона.

Наше успешное энергетическое сотрудничество внесло позитивный вклад в наши стратегические отношения, охватывающие и экономическое взаимодействие, и партнерство в области безопасности, а также устойчивую деятельность в сфере прав человека, фундаментальных свобод и демократического управления.

Соединенные Штаты искренне желают продолжения и углубления нашей совместной деятельности во всех этих сферах. Прошу принять мои поздравления по случаю годовщины этого знаменательного исторического события", - говорится в письме госсекретаря США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Майкл Помпео поздравил Президента Ильхама Алиева
Политика 19:51
Президент Ильхам Алиев наградил Низами Джафарова орденом "Шохрат"
Политика 17:54
Президент Ильхам Алиев поздравил мальтийского коллегу
Политика 17:54
Президент Ильхам Алиев назначил исполнительного директора Фонда развития науки
Политика 17:47
Президент Ильхам Алиев поздравил работников нефтяной промышленности Азербайджана с 25-летием «Контракта века» и Дня нефтяников
Политика 17:30
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии по случаю 25-летия «Контракта века» и Дня нефтяников (ФОТО)
Политика 12:14
Лента новостей
США не обращались к Австралии с запросами по возможной операции против Ирана
Другие страны 21:28
В Азербайджане будет проведена стажировка для 349 учителей
Общество 21:01
Трамп заявил, что мог бы нанести удар по Ирану, но предпочитает сдержанный подход
Другие страны 20:54
США ввели санкции против Национального банка Ирана
США 20:50
Посол: Индийские предприниматели изучают инвестиционные возможности в Азербайджане (ФОТО)
Бизнес 20:48
Дина Аверина завоевала «золото» в индивидуальном многоборье Чемпионата мира в Баку
Общество 20:47
Институт археологии: В конце I тыс. до н.э. на территориях вокруг Баскала шла активная жизнь
Общество 20:38
Улыбки, радость и восторг на Чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку (ФОТО)
Общество 20:26
Замечательно, что Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Баку – зритель
Общество 20:23