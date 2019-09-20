Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии по случаю 25-летия «Контракта века» и Дня нефтяников (ФОТО) (Версия 2)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Центре Гейдара Алиева состоялась церемония по случаю 25-летия "Контракта века" и Дня нефтяников, сообщает Trend.

В церемонии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства выступил на мероприятии с речью.

Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья.

Сегодня в Азербайджане очень знаменательный день. Сегодня мы отмечаем День нефтяников. Сердечно поздравляю всех азербайджанских нефтяников с профессиональным праздником, желаю им новых успехов, новых побед.

Профессия нефтяника всегда была очень уважаемой в Азербайджане. Так обстоит дело сегодня, так будет и завтра. Азербайджанские нефтяники проделали огромную работу, направленную на наращивание экономической мощи страны, внесли большой вклад в это дело. Сегодня нефтегазовый сектор Азербайджана переживает новый период развития.

Как вам известно, промышленном способом первая нефть в мире была добыта именно в Азербайджане. Первая в мире нефтяная скважина в центре нашего города функционирует сегодня как туристический объект. С того дня по настоящее время в Азербайджане были добыты большие объемы нефти. Как вам известно, на морских месторождениях впервые в мире нефть также была добыта в Азербайджане, и сегодня мы являемся свидетелями нового этапа в нефтяной промышленности Азербайджана.

Сегодня азербайджанская нефть служит независимому Азербайджанскому государству. Все мы хорошо помним, что подписание "Контракта века" создало условия для вступления нашей страны в новый этап. В начале 1990-х годов молодое независимое Азербайджанское государство столкнулось с огромными трудностями, вызовами. Некомпетентность, неудовлетворительная деятельность, предательские шаги тогдашней власти поставили нашу страну у края пропасти. 1991-1993 годы останутся в нашей истории как тяжелые, трагические годы. Наша страна переживала кризис – политический, экономический, промышленность находилась в парализованном состоянии. Спад, переживаемый в экономической сфере, чинил огромные препятствия развитию молодой независимой страны.

Азербайджанский народ, продемонстрировав присущую ему мудрость, обратился в 1993 году к великому лидеру Гейдару Алиеву и пригласил его к власти. С того времени Азербайджан переживает период стабильности, идет по пути развития. Реформы, проводимые с 1993 года по сегодняшний день, проделанная работа, представляют Азербайджан в мире как успешно развивающуюся страну. Переживаемый в то время экономический и политический кризис был источником большой угрозы. Смелость, дальновидность, самоотверженность Гейдара Алиева смогли защитить Азербайджан от всех бед. Был положен конец гражданской войне, Азербайджан вступил на путь реформ. Была принята Конституция независимого государства. Незаконные вооруженные формирования были разоружены, в стране был наведен порядок. Конечно, необходимо было предпринять серьезные шаги, связанные с дальнейшем развитием нашей страны, и подписание "Контракта века" занимает особое место среди этих шагов.

Подписание "Контракта века" является историческим событием. Азербайджанское государство, азербайджанский народ получают сегодня пользу от этого контракта. Трудно представить, за счет чего Азербайджан в то время мог бы обеспечить свое экономическое развитие, если бы не был подписан "Контракт века". За счет чего мы могли бы успешно развиваться? "Контракту века" принадлежат особое место, особая роль в истории нашей независимости. Подписание данного контракта тоже далось нелегко. Длительные переговоры оставались безрезультатными. Конечно, обе стороны старались добиться более благоприятных и приемлемых условий для себя. Считаю, что на примере "Контракта века" мы видим позитивную сторону международного сотрудничества, так как и инвестирующая сторона – инвесторы, и Азербайджанское государство, найдя баланс интересов, подписали этот контракт на самых приемлемых для себя условиях. Если условия контрактов не устраивают инвесторов, то, конечно, о подписании какого-либо контракта не может быть и речи. В то же время полностью были обеспечены и интересы Азербайджанского государства. Азербайджан, обновляющийся, модернизирующийся сегодня в результате реализации контракта, является наглядным подтверждением моих слов.

Хорошо помню заключительный этап переговоров. Более месяца шли переговоры в американском городе Хьюстон. Они сыграли решающую роль. Вступление контракта в силу вывело Азербайджан на новый путь развития, и сегодня "Контракт века" играет свою роль в развитии нашей нефтяной промышленности. Продление два года назад срока контракта до 2050 года показывает, насколько правильное решение было принято в 1994 году.

"Контракт века" является составной частью, началом нефтяной стратегии великого лидера Гейдара Алиева. Именно благодаря смелости, мудрости Гейдара Алиева Азербайджан смог преподнести себя миру. Впервые в истории иностранные компании стали участвовать в разработке нефтегазовых месторождений на Каспийском море. В результате подписания "Контракта века" были созданы десятки тысяч новых рабочих мест. Тысячи компаний в Азербайджане участвуют в реализации данного контракта в качестве подрядчиков. То есть, "Контракт века" приносит огромную пользу.

Вместе с тем, Азербайджан в то время признавался в мире как рискованная страна. Оккупация Арменией наших земель, гражданская война, экономические трудности, еще раз хочу сказать, не могли преподнести Азербайджан как страну, благоприятную для инвестиций. В то время одной из заслуг Гейдара Алиева было и то, что он смог убедить инвесторов. Руководство Государственной нефтяной компании - наш друг покойный Натиг Алиев, Хошбахт Юсифзаде, Валех Алескеров, я и другие сотрудники старались убедить инвесторов в том, что вкладывать инвестиции в Азербайджан можно и нужно, что тот, кто сегодня вкладывает инвестиции в Азербайджан, завтра получит большую пользу. Так и случилось. Инвестиции, вложенные в реализацию "Контракта века", окупились сполна. Иностранные инвесторы получили доход, исчисляющийся миллиардами долларов. Доход Азербайджанского государства превысил сто миллиардов долларов.

То есть, еще раз хочу сказать, этот контракт занимает достойное место в мировой практике, потому что были обеспечены интересы и государства, и инвесторов. В то же время доходы от нефти создали условия для стремительного развития нашей страны. Нам известно о том, что происходит в нефтяной промышленности в мире. Во многих случаях нефть не приносит счастья, приносит трагедии, противостояние, неравенство, несправедливость. На примере Азербайджана нефть принесла пользу. Потому что доходы от нефти были вложены в качестве инвестиций в наше общее развитие, создали условия для решения социальных вопросов, открыли возможности для укрепления международных позиций нашей страны. Модернизирующиеся города, благоустраивающиеся села, происходящие в стране созидание, благоустройство – в основе всего этого лежит наша нефтяная промышленность.

Конечно, сегодня мы выбрали путь диверсификации в экономической сфере. То есть, стараемся сократить зависимость от нефти, развиваем ненефтяной сектор. Однако мы должны знать, что ведущим сектором нашей страны сегодня и завтра является нефтегазовый сектор. Для успешного развития страны сегодня и завтра труд наших героических нефтяников незаменим. Именно наши нефтяники обеспечивают сегодня могущество, развитие Азербайджана. Поэтому дальнейшее успешное развитие нефтегазового сектора остается одним из приоритетных вопросов. Я повторяю это потому, что проводимую нами политику в области экономического развития, мы, естественно, строим на ненефтяном секторе. Однако следует знать, что если нефтяной сектор не будет развиваться, то наш ненефтяной сектор не сможет сегодня обеспечивать потребности страны.

После подписания "Контракта века" иностранные компании поняли, что в Азербайджан можно и нужно вкладывать инвестиции. Хорошо помню, многие иностранные компании обратились к Азербайджану, выдвинули свои предложения и выразили намерения сотрудничать с нами. Таким образом, после "Контракта века" были подписаны десятки контрактов, около 40 соглашений о долевом разделе. Правда, часть из них была расторгнута, так как в ходе разведочных работ там не было найдено нефтегазовых ресурсов в нужном объеме. Однако другие проекты сегодня находятся в силе и приумножают нашу мощь. Особенно хочу отметить разработку газоконденсатного месторождения "Шахдениз". Контракт по "Шахдениз" был подписан спустя два года после "Контракта века" - в 1996 году. В то время на мировой энергетической арене газовые месторождения не представляли особо большого значения. Сегодня природный газ является решающим вопросом для энергетической безопасности. Но в то время было не так. Поэтому подписание контракта по "Шахдениз" также является историческим событием. Сегодня "Шахдениз" - основная ресурсная база Южного газового коридора. Газоконденсатное месторождение "Шахдениз" является одним из крупнейших в мире. Месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз" обладают одинаковым значением.

После этого началось строительство нефте- и газопроводов. Был реконструирован трубопровод Баку-Новороссийск. В 1999 году был запущен трубопровод Баку-Супса. В 2006 году мы успешно завершили строительство трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, фундамент которого заложил лично Гейдар Алиев. В 2007 году был сдан в эксплуатацию газопровод Баку-Тбилиси-Эрзрум, и Азербайджан стал экспортировать природный газ. В 2012 году между Азербайджаном и Турцией было подписано соглашение по газопроводу TANAP. Это событие занимает особое место в полномасштабной разработке месторождения "Шахдениз". В прошлом году мы провели торжественное официальное открытие и TANAP, и Южного газового коридора. Сегодня TANAP успешно функционирует.

Все это – наша история. Конечно, перечислить сегодня в одном выступлении на этом мероприятии все, что было сделано в области нефтегазовой промышленности, невозможно. Для этого, возможно, потребуются часы и дни. Строительство буровых установок в Азербайджане, обеспечение работой десятков тысяч граждан Азербайджана, правильное использование поступающих в страну доходов, то есть, все это – сегодняшние реалии.

На примере сегодняшнего успешного развития Азербайджана мы видим проявление шагов, предпринятых именно в те годы. Мы видим, что наряду со всеми остальными заслугами великого лидера Гейдара Алиева, его заслуги перед народом и государством в этой области заслуживают самой высокой оценки. Мы, его последователи, продолжаем работу в этом направлении. Сегодня подписываются новые контракты, к нефтегазовой промышленности Азербайджана проявляется большой интерес. Азербайджан добился больших успехов в области международного сотрудничества, в энергетической сфере. Пользуясь случаем, хочу отметить деятельность нашего стратегического партнера – компании ВР. ВР является нашим основным партнером в главных стратегических проектах. Наше сотрудничество в разработке и месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", и "Шахдениз", в TANAP и подписанных недавно других контрактах - долгосрочное, у него уже 25-летняя история. Это сотрудничество продлится после этого еще, по меньшей мере, 25-30 лет.

Хочу отметить еще один вопрос. "Контракт века" приносит нашей стране, народу многостороннюю пользу. Одна из них - подготовка кадров. Помню, работая в 1994 году над контрактом, мы особо отмечали, что хотим, чтобы в нем был указан вопрос о привлечении к работе граждан Азербайджана. Мы хотели, чтобы это было возложено на компании консорциума как обязательство – азербайджанские специалисты постепенно должны работать на всех основных должностях, так и случилось. Конечно, в первые годы большинство составляли иностранные специалисты. Однако тренинги, проведенные иностранными компаниями и Азербайджаном, способствовали созданию мощного кадрового потенциала. Как мне сообщили, прошедшие обучение специалисты участвуют сегодня в важных проектах компании ВР не только в Азербайджане, но и во многих других странах, работают на ответственных должностях. Более 90 процентов работников, занятых сегодня в разработке нефтяного месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", - граждане Азербайджана. То есть, это обеспечили мы. Это – огромное достояние. Нефть и газ являются исчерпаемыми ресурсами. А интеллектуальный потенциал, знания, грамотность, компетентность, опыт – это неизменные богатства. Азербайджанские граждане, специалисты, прошедшие обучение, сегодня выполняют огромную работу, вносят большой вклад в развитие нашей страны. Доходы от нефти были использованы в развитии экономики страны. Мы направили их на это. Полностью была обновлена инфраструктура. Вспомните, в каком состоянии находилась наша инфраструктура в 1994 году, и посмотрите, в каком состоянии она находится сейчас. В то время даже половина Баку не могла получать природный газ. В районах об этом вообще не могло быть и речи. Сегодня газификация в Азербайджане составляет 96 процентов. Мы проложили газовые линии в самые отдаленные горные села, и этот процесс продолжается. Я поручил Государственной нефтяной компании, чтобы эта работа не прекращалась. Правда, 96 процентов – это очень большая цифра. В редких случаях в странах газификация проводится на таком уровне. Но мы должны продолжить ее. В те годы половина нашей страны оставалась без света. Даже в городе Баку был дефицит. Порой даже телевизионные каналы прекращали работу в 12 часов, чтобы граждане меньше пользовались электричеством, так как его не хватало. Сегодня создано уже около 3 тысяч мегаватт новых генерационных мощностей, и мы не только обеспечиваем себя, но и экспортируем.

Дороги были в ужасном состоянии. По подсчетам Давосского всемирного экономического форума, Азербайджан сегодня находится на 34-м месте в мировом масштабе по качеству дорог. Большой проблемой была питьевая вода. Сегодня 75 процентов населения постоянно обеспечивается питьевой водой, и этот процесс продолжается.

Возведено более ста городков для вынужденных переселенцев. Мы ликвидировали палаточные городки еще в 2007 году. За счет чего? За счет Нефтяного фонда. Откуда поступают средства в Нефтяной фонд? От реализации "Контракта века". Мы предоставили новые дома, новые квартиры сотням тысяч переселенцев. Льготы семьям шехидов, ветеранам войны, выплачиваемые пособия, предоставленные квартиры, легковые автомобили. То есть, "Контракт века" принес огромную пользу, и мы правильно использовали средства. Доходы Нефтяного фонда могут быть использованы только в рамках бюджета. То есть, граждане Азербайджана через своих представителей в Милли Меджлисе принимают участие в распределении данных средств.

Полностью реконструирована социальная инфраструктура. Построены и отремонтированы более 3200 школ, 640 больниц, возведены спортивные сооружения. Азербайджан стал космическим государством. У нас 3 спутника. Используя доходы, мы удерживаем государственный долг на низком уровне. Он составляет всего 19 процентов валового внутреннего продукта. Наши валютные ресурсы в пять раз превышают внешний долг. В какой стране возможно такое? Есть, но таких стран не так много.

Можно долго говорить о пользе "Контракта века". Доходы от продажи нефти и впредь будут направляться в первую очередь на социальные вопросы, инфраструктурные проекты, диверсификацию экономики, чтобы обеспечить долгосрочное и устойчивое развитие Азербайджана.

Хочу еще раз поздравить вас с этой замечательной датой – 25-летием "Контракта века" и Днем нефтяников. Желаю азербайджанским нефтяникам новых успехов, новых побед. Спасибо.

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