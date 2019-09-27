ПНФА должна извиниться перед азербайджанскими женщинами - депутат

27 сентября 2019 13:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламента), член правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Малахат Ибрагимгызы прокомментировала факт насилия в отношении своей семьи ушедшего в отставку экс-председателя ПНФА Фуада Гахраманлы, сообщает в пятницу Trend.

На конференции, посвященной правам женщин в штаб-квартире ПЕА, Ибрагимгызы подчеркнула, что если лицо, которое претендует на власть, применяет насилие к женщинам в собственной семье, то, придя к власти, эти люди проявят еще больше насилия к женщинам.

Ибрагимгызы отметила, что такие люди не могут занимать ответственную должность: «В европейских странах прежде чем назначить человека на должность учитывается его отношение к женщинам. Если он плохо относился к женщинам, то его не выдвигают».

Депутат добавила, что ПНФА должна извиниться перед азербайджанскими женщинами. «Этот поступок негативно на имидже азербайджанских женщин в мире», - добавила она.

Отметим, что ранее дочь Фуада Гахраманлы разоблачила отца, проявлявшего жестокое отношение к своей семье. 19 сентября его дочь Сельджан распространила обращение о том, что отказывается от отца.

Впоследствии Гахраманлы подал в отставку с поста зампредседателя ПНФА.

Его супруга - Зюмрюд Ягмур обратилась в суд с заявлением о разводе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан гусейнов)

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