Фуад Алескеров: Новая Конституция Азербайджана создала основу для коренного изменения правового положения адвокатуры (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Новая Конституция Азербайджана создала основу для коренного изменения правового положения адвокатуры.

Об этом помощник Президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом Фуад Алескеров сказал, выступая на международной конференции «Сильная и авторитетная адвокатура – вызовы современности», проводимой в Баку при совместной организации Коллегии адвокатов Азербайджана и Германского общества по международному сотрудничеству в рамках юбилейных мероприятий в связи с адвокатской профессией, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, Конституция, принятая в 1995 году путем референдума, заложила основу для перехода общества на этап строительства современного, демократического, правового государства: «В Азербайджане, где проводятся фундаментальные реформы, развивается свободное предпринимательство, появилась необходимость в учреждении адвокатуры нового типа. Новая демократическая Конституция независимого Азербайджана создала основу для коренного изменения правового положения адвокатуры, а также ее формирования в качестве механизма эффективного обеспечения прав и свобод человека».

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