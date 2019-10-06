Сотрудничество между Азербайджаном и Россией в сфере прав человека развивается по восходящей линии

6 октября 2019 12:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Проведенная в Сочи встреча показала, что между Россией и Азербайджаном имеются отношения стратегического партнерства.

Об этом в воскресенье сказал Trend руководитель аппарата уполномоченного по правам человека (Омбудсмен) Айдын Сафиханлы.

По его словам, дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном установлены свыше 27 лет назад и сегодня эти отношения развиваются по восходящей линии. Одной из составляющих этих отношений является сфера прав человека.

Сафиханлы добавил, что между двумя странами подписано свыше 200 договоров и соглашений, приняты и успешно осуществляются программы по сотрудничеству в различных сферах.

Руководитель аппарата отметил, что логичное и решительное выступление Президента Азербайджана третьего октября на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", организованного в городе Сочи, считающегося одним из важнейших мозговых центров мира, еще раз показало, что Ильхам Алиев – сильный лидер, а Азербайджан - сильное государство.

Сафиханлы сказал, что заявление главы государства Ильхама Алиева «Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак» стало веским аргументом в ответ на нелогичные и рассчитанные на внутреннюю аудиторию выступления, озвучиваемые в последнее время премьером Армении Николом Пашиняном.

«В целом, с первых дней прихода к власти Пашинян запомнился трусливыми и неуместными заявлениями. Если Пашинян, который еще в первые дни своего правления официально признал, что они не могут охранять границы государства без помощи других стран, далее выступая перед бедной и обманутой толпой населения с безосновательными заявлениями, пытается показать себя «важной фигурой» в решении конфликта, то Президент Азербайджана Ильхам Алиев, с самых высоких международных трибун, на мероприятиях с участием мировых лидеров, непосредственно участвующие в политическом управлении мира, заявляет о том, что Азербайджан является независимой, политически и экономически сильной страной, что Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана, и на деле доказывает это своей внутренней и внешней политикой», - отметил руководитель аппарата.

Он сообщил, что Президент Азербайджана многократно решительно заявлял, что урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта возможно только на основе общепринятых норм и принципов международного права, что какой-либо другой путь, противоречащий территориальной целостности Азербайджана неприемлем.

Апрельские бои в 2016 году и "Гюннютская операция" показали, что Азербайджан не оставит под оккупацией и пяди своих земель, что в скором времени восстановит попранные права беженцев и вынужденных переселенцев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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