Заседание азербайджано-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству состоится в ноябре

10 октября 2019 11:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В ноябре текущего года состоится заседание азербайджано-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает Trend со ссылкой на Первый канал (информагентство) Грузии.

Об этом сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства, подводя итоги своего визита в Азербайджан.

Премьер-министр рассказал о партнерстве между Азербайджаном и Грузией.

«Вчера у нас состоялся визит в Баку, и мы не случайно решили совершить свою первую поездку в Азербайджан. Как вы знаете, сотрудничество между нашими странами уже достигло не только двустороннего, но и регионального характера и приобрело значительный международный контекст», - сказал Гахария.

Однако, по словам премьер-министра, грузино-азербайджанское сотрудничество имеет очень важное экономическое измерение.

«Азербайджан и Грузия являются сильными экономическими партнерами по взаимному доверию, и поэтому наше сотрудничество в энергетической, транспортной и других сферах имеет международное значение. Кроме того, мы обсудили такие важные направления экономического сотрудничества, как торговля, транспорт, взаимные инвестиции и т. д.», - отметил Гахария.

По словам премьер-министра, конкретные шаги уже запланированы, и в ноябре состоится заседание Комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран.

«Мы также запланировали конкретные шаги. Заседание комиссии по экономическому сотрудничеству между нашими странами не проводилось последние 10 лет. Первым шагом станет комиссия во второй половине ноября, которая должна стать фундаментальным и эффективным инструментом для совершенствования и расширения нашего экономического сотрудничества», - сказал Гахария.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @Mila61979356

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