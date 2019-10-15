Президент Ильхам Алиев принял участие в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку (ФОТО) (версия 3)

БАКУ /Trend/ - В Баку во вторник состоялся VII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, сообщает Trend со ссылкой на сайт главы государства.

Вначале главы государств и правительств сделали совместное фото.

Открывая саммит, Президент Азербайджана Ильхам Алиев поприветствовал глав государств и правительств. Он сказал:

- Уважаемый Нурсултан Абишевич.

Уважаемые главы государств и правительств.

- Дамы и господа.

Сердечно приветствую всех вас и говорю "Добро пожаловать в Азербайджан!".

Выражаю признательность Президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Шариповичу Жээнбекову за успешное председательство за минувший период в Совете сотрудничества тюркоязычных государств. Первый Президент Казахстана, наш аксакал Нурсултан Абишевич Назарбаев принимает участие в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в статусе почетного председателя Тюркского совета. По инициативе моего дорогого брата Реджепа Тайипа Эрдогана и совместным решением президентов стран-членов Тюркского совета уважаемому Нурсултану Абишевичу присвоено звание почетного председателя. Нурсултану Назарбаеву принадлежат большие заслуги в развитии связей в тюркском мире, создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Сердечно поздравляю Республику Узбекистан по случаю вступления в члены Тюркского совета. Благодарю уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева за это мудрое решение. Данное решение Узбекистана послужит дальнейшему усилению единства и солидарности в тюркском мире, углублению нашего сотрудничества.

Вызывает удовлетворение расширение сотрудничества Венгрии с Тюркским советом. Хочу особо отметить здесь личную роль премьер-министра Венгрии господина Виктора Орбана. В прошлом месяце в Будапеште начал функционировать офис представительства Тюркского совета. Надеюсь, что этот офис придаст импульс развитию связей с европейскими странами и региональными организациями.

А сейчас предоставляю слово Президенту Кыргызской Республики Сооранбаю Шариповичу Жээнбекову как действующему председателю Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

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Глава государства Кыргызстана выступил на встрече.

Выступление Президента Сооронбая Жээнбекова

-Уважаемые главы государств.

Уважаемые участники встречи.

Дамы и господа.

Я очень рад встретиться с вами на VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных стран.

Во-первых, я хочу поблагодарить Президента Азербайджана господина Ильхама Алиева за его гостеприимство и организацию данной встречи на высоком уровне. Я очень рад, что Президент Узбекистана господин Шавкат Мирзиеев присоединился к нам в качестве полноправного члена нашей организации. Я также поздравляю первого Президента Казахстана господина Назарбаева с его участием в нашем саммите в качестве почетного председателя нашего Совета. По его инициативе и идее был создан данный Совет. Вы внесли большой вклад в создание данного Совета, и думаю, что очень правильным решением было наградить господина Назарбаева почетным званием пожизненного почетного председателя нашего Совета.

В этом году исполняется 10 лет создания нашей организации, и это очень символично, что наш сегодняшний саммит проходит в Азербайджане. С момента создания нашей организации были также созданы Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, а также другие организации.

Уважаемые коллеги, Кыргызстан подходит к заключению своего председательства в нашей организации, и мы приложили все усилия по укреплению дружественных взаимоотношений между нашими странами. Из 55 мероприятий, которые были организованы с момента создания нашего Совета, 15 были проведены в Кыргызстане. В ходе председательства Кыргызстана Узбекистан стал полноправным членом, а Венгрия получила статус наблюдателя в нашей организации. Мы также верим, что открывшееся в Будапеште представительство нашего Совета будет играть в дальнейшем роль в усилении взаимоотношений и связей между цивилизациями тюркских государств и европейских стран. С участием Узбекистана и Венгрии, я думаю, все наши взаимоотношения получат новый толчок. Я верю, что мы сможем в дальнейшем интегрировать наши страны и принимать новые важные документы. Мы смогли создать инвестиционно-интеграционный фонд между нашими странами. Мы работаем в сферах транспорта и промышленности. Также Кыргызстан провел очень плодотворную работу с арабскими странами по получению нашей организацией статуса наблюдателя в Организации исламского сотрудничества. Секретариат должен дальше работать в этом направлении. Город Ош был выбран культурным центром тюркского мира. Мы провели ряд культурно-этнографических мероприятий, а также мероприятие, называемое "Ош – столица тюркской цивилизации". Я благодарю всех за вашу поддержку в организации этих мероприятий.

Я надеюсь, что как результат этого саммита мы сможем принять ряд новых документов и поднимем потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Особенно важно поддерживать малые и средние предприятия. Кыргызстан, как я отмечаю, всегда будет открыт для наших партнеров из тюркоязычных стран. У нас есть сейчас много совместных предприятий между Кыргызстаном и Турцией, Казахстаном, Узбекистаном. Мы также заинтересованы в развитии наших деловых взаимоотношений с партнерами из Азербайджана и Венгрии. Сегодня я предлагаю усилить сотрудничество между нашими странами также в ИТ-технологиях и продвижении зеленой экономики. Я хочу отметить, что общее ВВП наших стран составляет около 1,5 триллиона долларов. Поэтому нам нужно усиливать наше сотрудничество и использовать наш потенциал. Кыргызстан успешно работает в этом направлении, расширяя транспортные коридоры, строя энергетические предприятия и развивая легкую промышленность и сельское хозяйство. Мы также успешно развиваем такие сектора, как логистика, транспорт, туризм, инновационные технологии. Мы готовы работать с вами во всех этих направлениях.

Членство Кыргызстана и Казахстана в Евразийском экономическом союзе открывает нашим партнерам рынок со 190-миллионным населением. У нашей организации очень много неиспользованного потенциала в развитии экономического сотрудничества.

Еще одно направление в нашем сотрудничестве – это организация Всемирных игр кочевников. Мы передали эстафету проведения этих игр Турции. Я думаю, что сильный авторитет Турции сможет дать новый толчок распространению популярности игр кочевников по всему миру. И приглашаю всех вас активно участвовать в следующих играх кочевников.

Уважаемые коллеги, я передаю председательство в нашей организации Азербайджанской Республике. Экономические реформы и политика по привлечению инвестиций Ильхама Гейдаровича уже дает свои плоды. И сегодня Азербайджан занимает особое и важное место в мировой политике. Мы с радостью воспринимаем все новости о достижениях братского Азербайджана. Под председательством Азербайджана, я верю, будет усиливаться сотрудничество по продвижению и развитию экономики, торговли, инвестиций и других сфер. Я верю, что председательство Азербайджана будет плодотворным. У нас есть огромные возможности для дальнейшего роста. Я думаю, что если мы используем весь наш потенциал и возможности, то сотрудничество между нашими странами улучшит жизнь нашего населения. Теперь я хочу передать слово своему брату и другу – Президенту Азербайджанской Республики, новому председателю Тюркского совета господину Ильхаму Гейдаровичу Алиеву.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на саммите.

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева

-Спасибо, уважаемый Сооронбай Шарипович.

Уважаемые коллеги.

Азербайджан, принявший от Кыргызстана председательство в Тюркском совете, в предстоящий период приложит усилия, направленные на укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами. Соединяющие нас общие корни, история, культура и национальные ценности являются важной основой для взаимовыгодной деятельности. Развитие сотрудничества между тюркоязычными государствами – одно из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана.

VII саммит Тюркского совета совпал с десятой годовщиной подписания Нахчыванского соглашения. На саммите глав государств, проведенном в октябре 2009 года в древнем азербайджанском городе Нахчыван, был создан новый институциональный формат сотрудничества между нашими странами. Между основной частью Азербайджана и нахчыванским регионом расположен Зангезур. Вывод в свое время Зангезура из состава Азербайджана и присоединение его к Армении расчленили великий тюркский мир в географическом отношении. Однако благодаря принятым нами в Нахчыване решениям и нашей совместной работе мы еще больше упрочили единство тюркского мира и продолжаем наше братство. В этом смысле принятие решения о создании Тюркского совета на саммите, проведенном именно в Нахчыване, также имеет большое символическое значение для тюркского мира.

За минувшие десять лет Совет сотрудничества тюркоязычных государств как организация прошел большой путь развития. Совет играет важную роль в развитии сотрудничества между нашими странами в политической, экономической, транспортной, гуманитарной сферах, в области туризма, информационных и коммуникационных технологий и пр. Расширяются связи Тюркского совета с влиятельными международными организациями. В настоящее время осуществляется плодотворное сотрудничество с такими структурами, как ООН, Организация исламского сотрудничества, ОБСЕ, Организация экономического сотрудничества. ТЮРКСОЙ, Фонд тюркской культуры и наследия, Тюркская академия играют важную роль в исследовании нашего богатого культурного наследия, пропаганде на мировом уровне наших материальных и культурных ценностей.

Моим Распоряжением 2019 год был объявлен в Азербайджане "Годом Насими". На днях был торжественно проведен очередной фестиваль Насими. Отрадно, что ТЮРКСОЙ в связи с 650-летием со дня рождения гениального азербайджанского поэта Имадеддина Насими объявил 2019 год "Годом Насими".

Успешно работает Парламентская Ассамблея тюркоязычных стран, которая тесно сотрудничает с рядом межпарламентских организаций. Взаимодействие в таких сферах, как культура, наука, образование, туризм, молодежь и спорт, служит дальнейшему углублению дружественных и братских связей между нашими народами.

Наши саммиты традиционно посвящены темам, охватывающим различные сферы сотрудничества. Тема нашего нынешнего мероприятия - "Развитие малого и среднего предпринимательства" представляет большую актуальность. В 2017 году в Азербайджане было создано Агентство по развитию малого и среднего бизнеса. Цель создания агентства заключается в поддержке развития малого и среднего предпринимательства. Внутри страны и за рубежом сформировался сильный класс предпринимателей, обладающих широкими возможностями деятельности. На сегодняшний день Фонд развития предпринимательства предоставил 36 тысячам предпринимателей льготные кредиты на сумму 1,4 миллиарда долларов США. В 2018 году доля частного сектора в валовом внутреннем продукте нашей страны составила 85 процентов.

За последние 16 лет экономика Азербайджана выросла более чем втрое. В страну вложено более 270 миллиардов долларов инвестиций, половина из которых – иностранные. Азербайджан является государством с небольшим внешним долгом. Внешний долг Азербайджана составляет всего 17 процентов валового внутреннего продукта. По этому показателю мы занимаем девятое место в мире.

Реформы, проводимые в экономической сфере, одобряются и международными организациями. В отчете Doing Business Всемирного банка Азербайджан вошел в число 20 самых реформаторских стран. В настоящее время Азербайджан является одной из стран, вкладывающих самые крупные инвестиции в экономику Турции. Так, инвестиции Азербайджана в экономику Турции составляют 15 миллиардов, а инвестиции Турции в экономику Азербайджана – 12 миллиардов долларов США.

Сотрудничество между нашими странами, исторически расположенными на древнем Шелковом пути, в транспортной сфере, естественно, является одним из важных направлений. Азербайджан – активный участник транспортного коридора Восток-Запад. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, введенная в строй в октябре 2017 года, является нашим совместным вкладом в восстановление исторического Шелкового пути. Грузоперевалочная способность Бакинского международного морского порта составляет 15 миллионов тонн грузов и 100 тысяч контейнеров. При необходимости грузоперевалочная способность порта может быть увеличена до 25 миллионов тонн грузов и 1 миллиона контейнеров. Азербайджан как надежная транзитная страна продолжает усилия для выхода тюркоязычных стран на мировые рынки. В 2018 году из тюркоязычных стран через Азербайджан было перевезено 8 миллионов тонн грузов.

Мы придаем большое значение сотрудничеству в энергетическом секторе. Азербайджан предлагает свои возможности и в этой сфере. Часть энергетических ресурсов наших партнеров из Центральной Азии транспортируется на мировые рынки через Азербайджан.

Мы должны активизировать усилия для привлечения в наши страны иностранных туристов и поощрения туристического потока между нашими государствами. За девять месяцев 2019 года Азербайджан посетили в целом 2 миллиона 400 тысяч туристов, из которых 330 тысяч приходятся на долю тюркоязычных стран. В тот же период 2018 года эта цифра составляла 285 тысяч.

Расширяется сотрудничество между нашими странами в области безопасности. В минувшем месяце в Баку состоялось 22-е заседание Конференции спецслужб тюркоязычных государств. Сотрудничество в этой сфере имеет важное значение с точки зрения укрепления безопасности наших стран и обеспечения региональной стабильности.

Как вам известно, из-за деструктивной политики Армении в урегулировании самой болезненной проблемы Азербайджана - армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта нет продвижения. Армения уже около 30 лет, грубо нарушая нормы и принципы международного права, продолжает захватническую политику против Азербайджана. На оккупированных территориях проведена политика этнической чистки, более миллиона наших соотечественников оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. На этих территориях разрушены и уничтожены принадлежавшее азербайджанскому народу историко-культурное наследие, исламские памятники и наши мечети.

Армения старается наладить тесное сотрудничество с мусульманскими странами. Однако Армения, разрушившая священные для мусульман мира мечети, не может быть другом мусульманских стран. Этот вандализм против нашей религии показывает исламофобскую сущность Армении.

В связи с конфликтом приняты четыре резолюции Совета Безопасности ООН, в которых содержится однозначное требование о безоговорочном и полном выводе оккупационных сил с азербайджанских земель. Такие же постановления и резолюции приняли Движение неприсоединения, ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества, НАТО, Европейский парламент, Совет Европы и другие организации. Армения игнорирует требования данных резолюций и постановлений, уклоняется от выполнения международно-правовых обязательств.

Нагорный Карабах является исторической и исконной азербайджанской землей, неотъемлемой частью Азербайджана. Конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права. В итоговых заявлениях саммитов Совета сотрудничества тюркоязычных государств также постоянно выражается поддержка территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ государств. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших партнеров, поддерживающих справедливое урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

С сегодняшнего дня Азербайджан принимает председательство в Тюркском совете. Заверяю вас в том, что в период председательства в организации Азербайджан будет продолжать усилия, направленные на дальнейшее углубление сотрудничества между нашими странами как на двустороннем, так и многостороннем уровне.

Благодарю за внимание.

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Президент Ильхам Алиев: Уважаемые коллеги. А сейчас я хочу вручить Нурсултану Абишевичу Назарбаеву учрежденный Тюркским советом Высший орден тюркского мира.

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Президент Ильхам Алиев вручил Нурсултану Назарбаеву Высший орден тюркского мира.

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Первый Президент Казахстана и почетный председатель Тюркского совета Нурсултан Назарбаев выступил на встрече.

Выступление Нурсултана Назарбаева

-Уважаемые главы государств и правительств, дорогие друзья.

Рад принимать участие в VII встрече Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Хотел бы выразить искреннюю признательность Президенту Ильхаму Гейдар оглу Алиеву за традиционно теплое гостеприимство на азербайджанской земле и высокий уровень организации данного мероприятия.

Поздравляю Шавката Миромоновича Мирзиёева и весь братский узбекский народ со вступлением в Тюркский совет в качестве его полноправного члена. Это историческое и долгожданное событие для всей тюркоязычной семьи.

Поздравляю нашего друга, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который впервые принимает участие в саммите в качестве страны-наблюдателя. Открытие представительства Тюркского совета в Будапеште является важным шагом правительства Венгрии. Данное представительство расширит нашу деятельность в европейском направлении. Высоко оцениваю итоги председательства в Совете Кыргызстана во главе с Президентом Сооронбаем Шариповичем Жээнбековым.

Выражаю особую благодарность моему брату Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за предложение о присвоении мне статуса почетного председателя Тюркского совета. Признателен всем присутствующим за поддержку данной инициативы. Я выражаю свою благодарность и признательность, склоняю перед вами голову за награждение меня такой высокой наградой. Это позволит мне продолжить активное участие в работе организации. Я готов приложить для этого все усилия.

Как вы знаете, я передал полномочия Президента подрастающему поколению и сюда приехал в качестве первого Президента-елбасы. Я возглавлял Казахстан около 30 лет. За эти годы наша экономика выросла в 20 раз, благосостояние страны выросло в 19 раз и мы потихоньку присоединяемся к развитым странам. У нас очень много успехов и достижений за этот период.

Уважаемые участники саммита, сегодня я хотел бы вспомнить первую полноформатную встречу глав тюркоязычных государств. Она прошла в конце октября 1992 года в Анкаре. Во встрече в Анкаре приняли участие президенты Озал, Эльчибей, Каримов, Ниязов и Акаев. Ильхам Алиев принимает участие в саммитах ССТГ начиная с 2006, а Жээнбеков, Эрдоган, Мирзиёев и Орбан с прошлогодней встречи в Чолпон-Ате. Шли только первые месяцы истории новых независимых государств в Центральной Азии, но уже в то время мы четко понимали особое значение отношений между нашими братскими народами, основанных на общности истории, языка, культуры и традиций. Поэтому все братские страны подписали Анкарское заявление. Посредством этого мы зафиксировали свою волю и решимость развивать взаимное сотрудничество на широком пространстве тюркского мира. Главы тюркоязычных государств провели в различных составах около десятка встреч в Азербайджане, Турции, Кыргызстане, Узбекистане, Казахстане. На переменную результативность встреч повлияли различная повестка внутреннего развития наших стран и внешнеполитическая конъюнктура.

Но 10 лет назад в Нахчыване мы утвердили основной документ о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Таким образом, был дан старт новому, более осмысленному и прагматичному этапу в эволюции наших связей. Именно такой подход позволил нам подойти к нынешнему юбилейному рубежу с хорошими результатами.

Во-первых, нам удалось доказать востребованность и актуальность организации как в глобальном контексте, так и для самих себя. Во-вторых, ряды Совета пополнились за счет Узбекистана и Венгрии, что открыло новую страницу в нашей совместной летописи. В-третьих, странами создана солидная институциональная структура. В нее входят ТюркПА, ТЮРКСОЙ, Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, Совет старейшин, а также Тюркская торгово-промышленная палата. В-четвертых, растет политический и экономический авторитет Совета на региональном и международной уровнях. В-пятых, принята концепция интеграции тюркского мира. Согласно данному документу, многоплановое взаимодействие тюркоязычных стран в перспективе будет выведено на качественно более высокий уровень.

Уважаемые друзья, у тюркской цивилизации глубокие корни. Если обратиться к истории, мы - потомки народов, всегда игравших весомую роль на самом большом континенте планеты. Достаточно взглянуть на географическую карту мира, чтобы осознать значение тюркского мира и на современном этапе. Я хотел бы особо отметить, что принял участие во всех 17 встречах глав тюркоязычных государств в том или ином составе за прошедшие чуть более четверти века - с 1992 по 2019 годы. Я учел следующее. Например, слово тюрк, каждая буква этого слова несла для меня особый смысл. Первая буква "т" - траст, то есть, доверие, "ю" - юнити, то есть, единство, "р" - ренессанс – то есть, возрождение, и последняя буква "к" - киншип, то есть, родство. Основываясь на этом понимании, главной целью моей работы внутри сообщества было сближение наших стран. Поэтому я очень рад тому, что совместными усилиями мы добились этой цели. Наша братская семья общей численностью около 160 миллионов человек укрепляется, расширяется и развивается.

Вместе с тем, мы все знаем, что в мире сегодня сложилась непростая геополитическая ситуация, вызванная противостоянием и кризисом доверия между глобальными державами. Иногда возникают вопросы, требующие своего решения и между самими странами нашего Совета. Конечно, в этих условиях мы не сидим сложа руки. Совместно решали и находили пути решения. Так и должно быть всегда. Ответом на данные вызовы, к примеру, стали наши шаги по принятию концепции интеграции тюркского мира и предложенные мною в Чолпон-Ате реформы тюркских организаций сотрудничества.

Полагаю, что пришло время нам всем перейти на следующий уровень, то есть, приступить к формированию новых горизонтов общетюркского будущего. В этой связи у меня имеются два предложения. Первое, разработать программу "Тюркское видение 2040". В ней должны найти отражение долгосрочные цели тюркоязычного сообщества и пути их достижения. Таким образом, мы представим нашим народам очертание прообраза тюркской интеграции к указанному периоду. Этим мы также придадим новый импульс взаимодействию стран в таких приоритетных сферах, как внешняя политика и мягкая сила, торговля и транзит, туризм, инвестиции, энергетика и зеленая экономика, малый и средний бизнес. В программу также необходимо включить разделы культура и образование, молодежная политика и здравоохранение, цифровизация и искусственный интеллект, а также развитие тюркской колыбели – города Туркестан, где Казахстан в настоящее время развернул грандиозную стройку. После проведения соответствующего анализа в документе должны найти свое место и "дорожные карты" по реализации инициатив, выдвинутых на этом и предыдущих саммитах. При этом важно обеспечить сопряжение документа с национальными программами развития наших государств. Вместе с тем, нам следует также обеспечить открытость объединения и избежать соблазна создать некую блоковость.

Второе, следует рассмотреть в перспективе вопрос о смене названия Совета. Не только наш язык, но и история, культура, мировоззрение и традиции берут начало из одного истока. Исходя из этого, успех тюркский интеграции имеет стратегическое значение не только для наших семей, но и для укрепления безопасности и стабильности на всем евразийском пространстве. XXI век дает нам такую возможность и нужно воспользоваться ею сполна. При этом считаю, что можно повысить Совет сотрудничества тюркоязычных государств до уровня организации. Таким образом, если наш Совет станет организацией, нашу структуру можно будет назвать Организация тюркских государств, а не тюркоязычных. Мы знаем, что у нас единые корни, за прошедшие века, за прошедший период наши страны меняли свой путь, но у нас корни одни.

Уважаемые участники встречи, признание всеми вами моего труда на пути укрепления и продвижения тюркской интеграции для меня огромная честь. Надеюсь, что и дальше мы вместе с вами будем покорять новые вершины, и я всегда готов вам в этом помочь и всегда оказать поддержку. Благодарю за внимание и оказанное мне уважение.

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