В Софии прошел литературно-художественный вечер, посвященный жизни и творчеству Насими

БАКУ /Trend/ - В Софии при совместной организации посольства Азербайджана в Болгарии, Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), Академии наук Болгарии, Союза писателей Болгарии и Центра азербайджанского языка и культуры, функционирующего при Софийском университете им. святого Климента Охридского, в рамках 650-летнего юбилея гениального азербайджанского поэта и философа Насими состоялась презентация книги «Избранные стихи» поэта, переведенной на болгарский язык, сообщает в четверг Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Болгарии.

В вечере приняли участие вице-президент НАНА, директор Института литературы им. Низами Гянджеви Иса Габиббейли, президент Академии наук Болгарии Юлиан Ревальски, вице-президент Васил Николов, замминистра образования и науки Болгарии Деница Сачева, официальные представители МИД, председатель Союза писателей Болгарии Боян Ангелов, директор - Димитр Христов, ректор Медицинского университета, профессор Виктор Златков, директор Института и музея этнографии и фольклорных исследований Академии наук Болгарии и Музея Петко Христов, директор Института литературы Академии наук Болгарии Элка Трайкова, сотрудники Главного муфтията Болгарии, председатель Высшего исламского совета болгарских мусульман Ведат Ахмед, председатель Национального совета религиозных общин Болгарии Бирали Бирали, представитель православной церкви Болгарии, руководители и сотрудники диппредставительств, аккредитованных в Болгарии, члены Общества дружбы Азербайджан-Болгария, представители СМИ и НПО, поэты и писатели.

На мероприятии выступили вице-президент Академии наук Болгарии Юлиан Ревальски, посол Наргиз Гурбанова, вице-президент НАНА Иса Габиббейли, председатель и директор Союза писателей Болгарии Боян Ангелов и Димитр Христов.

На мероприятии вице-президент НАНА Иса Габиббейли преподнес президенту Академии наук Болгарии Юлиану Ревальски почтовую марку «Имадеддин Насими-650», подготовленную ООО "Азермарка" министерства транспорта, связи и высоких технологий в связи с 650-летним юбилеем гениального поэта.

Открывая мероприятие вступительным словом, Юлиан Ревальски коснулся тесного сотрудничества между двумя академиями, отметил традиционные связи между ними в научной сфере на протяжении длительного периода, напомнил, что несколько дней назад делегация во главе с президентом НАНА, академиком Акифом Ализаде участвовала в торжественной церемонии в связи с 150-летним юбилеем Академии наук Болгарии, а также о минерале гранате, преподнесенном НАНА Национальному музею естественной истории Академии наук Болгарии, который в этом году отмечает 130-летие, и является наиболее старинным в Болгарии и самым богатым и старинным в этой сфере на Балканском полуострове, выразил признательность НАНА за столь ценный подарок. Он добавил, что рад тому, что руководимая им структура проводит вечер, посвященный Насими, отметил проведение многочисленных мероприятий в сфере культуры и искусства по инициативе посольства Азербайджана в Болгарии, подчеркнул, что эти мероприятия являются показателем близких отношений между двумя странами.

Посол Гурбанова подчеркнула, что мероприятие, проводимое в Болгарии в связи с 650-летним юбилеем гениального азербайджанского поэта, мыслителя и философа и одного из ярких представителей литературной и философской мысли Востока - Насими, совпало со 150-летним юбилеем Академии наук Болгарии. Она отметила, что Насими был одним из основоположников азербайджанской поэзии на родном языке и одним из авторов первых диванов (сборник стихов в классической восточной литературе) на азербайджанском языке.

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