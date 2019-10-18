Президент Ильхам Алиев принял председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшана Рзаева, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Ильхам Алиев сказал:

- В этом году также предусмотрена очень большая работа по решению проблем вынужденных переселенцев. Часть этой работы уже проделана. Недавно мы отметили открытие жилого комплекса «Гобу Парк-2». В этом комплексе будут размещены 1300 семей беженцев. На открытии комплекса я увидел, что применяются самые высокие стандарты. Созданы очень красивые, удобные дома, прекрасные общественные зоны, школа, детский сад, супермаркет, медицинский пункт, то есть, все условия для проживания. Отрадно, что строительство комплексов «Гобу-1» и «Гобу-2» было обеспечено исключительно частным сектором. Строящийся в настоящее время «Гобу-3» также возводится за счет средств частного сектора. Таким образом, в поселке Гобу около 4 тысяч семей беженцев будут обеспечены квартирами, отвечающими самым современным стандартам.

На открытии я также обратился к предпринимателям, порекомендовал им подключиться к этим делам. Предприниматели ответили на мой призыв. Считаю, что решение проблем переселенцев должно быть общенародным вопросом. Правда, основную нагрузку государство взяло на себя. До сегодняшнего дня за счет государства обеспечено строительство более ста городков. В целом, на решение проблем переселенцев, выдачу пособий, строительство домов израсходовано свыше 7 миллиардов манатов. В этом году пособия вынужденных переселенцев были увеличены на 50 процентов. Это еще раз показывает, что государство постоянно помогает людям из этой категории.

До конца года предусматривается открытие новых городков. Все намеченные нами в начале года работы должны найти решение до конца этого года. Вы уже сейчас должны работать над программой следующего года - где и сколько семей переселенцев мы можем обеспечить новыми домами, квартирами в следующем году.

А теперь доложите, какая работа проделана и какие меры предусмотрены на следующий год?

Ровшан Рзаев: Большое спасибо, уважаемый господин Президент. В первую очередь, выражаю Вам признательность за участие в открытии «Гобу Парк-2». Этот парк открылся 8 сентября. Уже могу доложить, что 120 семей, которые проживали в одном из общежитий в Насиминском районе, поселились в новых квартирах. Процесс продолжается. Вчера состоялась вторая жеребьевка. Вынужденные переселенцы в общежитиях в Наримановском районе и на представленных Вам заранее территориях будут переселены в соответствии со списком. Для этого Вами созданы все условия. Все сотрудники комитета заняты в этом направлении и продолжают работу.

Естественно, до конца этого года согласно Вашим поручениям будет завершено строительство поселков в нескольких районах. Разрешите перечислить их – в Ширванском районе уже готов поселок на 685 квартир, завершаются отделочные работы. Таким образом, все вынужденные переселенцы, размещенные в городе Ширван, будут обеспечены квартирами. Мы даже сможем даже разместить в этом поселке несколько семей из прилегающих районов. В 80-квартирном здании в Гейчайском районе уже завершаются отделочные работы. Все 80 семей вынужденных переселенцев, проживающих там в одном из зданий, находящемся в аварийном состоянии, будут переселены в новые квартиры. В возведенном по Вашему поручению большом поселке из 565 квартир в Кюрдамире также ведутся отделочные работы. Наверное, к концу октября или к середине ноября мы сможем сдать и его. Таким образом, все вынужденные переселенцы, размещенные в Кюрдамирском районе, будут обеспечены квартирами в этом поселке. Мы сможем даже переселить туда несколько семей из прилегающих районов.

В Гейгельском районе продолжается строительство трех зданий в целом на 130 квартир. В поселке Тахтакерпю Агджабединского района, где в основном размещены лачинские переселенцы, строятся 645 частных домов. До конца года мы переселим в эти дома 645 семей. В Уджарском районе до конца года будет завершено возведение еще одного поселка на 250 семей. Таким образом, число квартир, строящихся комитетом по Вашим поручениям, достигнет 3700.

Вклад частного сектора очень важен. Как Вы отметили, уже открыт построенный частным сектором «Гобу Парк-2» на 1300 семей. У нас есть еще один поселок на 540 квартир, строящийся за счет средств частного сектора. До конца года мы предоставим вынужденным переселенцам и эти квартиры. Таким образом, отмеченные Вами цифры будут полностью обеспечены до конца года.

Уважаемый господин Президент, разрешите, представить Вашему вниманию подготовленные комитетом документы о том, в каких районах какие поселки будут построены в следующем году по Вашему поручению.

Президент Ильхам Алиев: Но прежде я хочу спросить. По моему поручению также предусмотрено строительство новых домов и в городе Сумгайыт. Согласно моему указанию в Сумгайыте уже возведен городок. Какая работа ведется в этом направлении?

Ровшан Рзаев: Уважаемый господин Президент, в прошлом году с Вашим участием мы открыли два поселка в городе Сумгайыт. Размещение в поселке на 1001 семью в Сумгайыте полностью завершено. С Вашим участием сдан в пользование городок на 1005 семей на территории 12-го микрорайона Сумгайыта и там живут переселенцы. По Вашему поручению на территории «Станция Сумгайыт» Абшеронского района началось строительство поселка на 1250 семей, работы продолжаются. Поселок строится за счет средств, выделенных Вами из инвестиционных расходов. Думаю, что мы сможем сдать этот поселок в течение 10 месяцев.

Кроме того, в городе Сумгайыт Государственному комитету выделена новая территория площадью около 20 гектаров. В этом направлении также ведется деятельность. В предстоящие годы планируется начать строительство и там.

Президент Ильхам Алиев: В настоящее время освобождаются общежития в городе Баку. Многие их них находятся в аварийном состоянии. Какова будет их судьба, будут ли они снесены, отремонтированы? Вы занимались этим вопросом, или нет?

Ровшан Рзаев: Да. Мы стараемся полностью переселить вынужденных переселенцев из всех общежитий. Мы передаем общежития исполнительной власти районов и Комитету по вопросам имущества.

Президент Ильхам Алиев: Надо также посмотреть на их состояние. Общежития, находящиеся в аварийном состоянии, должны быть снесены и на их месте могут быть построены новые здания.

Ровшан Рзаев: Уважаемый господин Президент, могу сказать, что все общежития действительно находятся в аварийном состоянии, и это не позволит их восстановить. Наверное, они будут снесены и на их месте будут построены новые здания.

Президент Ильхам Алиев: Доложите о программе следующего года.

Ровшан Рзаев: Программу следующего года мы разработали в трех вариантах. С Вашего позволения, по одному доложу Вам об этих вариантах. Значит, в следующем году мы можем возвести в Абшеронском районе поселки дополнительно на 1890 семей, а в Геранбойском районе – на 552 семьи. Это три варианта, доводим до Вашего внимания, будем ждать Ваших поручений. Мы можем возвести поселок на 1512 семей в городе Гянджа. Все эти средства выделены Вами. Мы можем возвести городок для 500 семей и в поселке «Умид» Гарадагского района. На территории Шамкирского района можем построить новый поселок для 375 семей вынужденных переселенцев. Это второй вариант, который мы можем представить. Третий вариант – на территории, выделенной в Бинагадинском районе для вынужденных переселенцев, мы можем возвести поселок на 800 семей, в городе Гянджа – на 1512 семей и на территории Самухского района – на 200 семей.

Президент Ильхам Алиев: Если мы это решим, сколько семей будут размещены в общей сложности?

Ровшан Рзаев: В связи с этим мы подготовили документ в трех вариантах, разрешите, представить Вашему вниманию. В первом варианте предусмотрено размещение в целом 6989, во втором варианте – 6934, а в третьем варианте – 7059 семей.

Президент Ильхам Алиев: На мой взгляд, мы должны остановиться на третьем варианте. В следующем году мы должны разместить как можно больше переселенцев. Вы еще раз рассмотрите эту программу, в частности, учтите города Баку и Сумгайыт. Потому что больше всего переселенцев размещено в Баку и Сумгайыте. Сейчас мы смогли намного улучшить ситуацию в регионах. В 2007 году палаточные городки были ликвидированы и в районах Азербайджана было возведено более 100 городков. Поэтому эту программу я в целом утверждаю. Но в нее необходимо внести дополнения, должно быть построено больше домов. Что касается средств, требуемых для этого, то мы их изыщем. Потому что для нас это приоритетный вопрос.

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