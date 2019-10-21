Народ не поддержал радикальную оппозицию, попытавшуюся провести митинг в Баку – депутат

БАКУ /Trend/ - Радикальную оппозицию, попытавшуюся провести митинг в Баку народ не поддержал.

Об этом сказала Trend депутат от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Сона Алиева.

Депутат отметила, что 100-150 человек не могут выражать волю народа: «Очевидно, что народ верит в своего лидера Президента Ильхама Алиева, которого выбрал, и опирается на него».

Алиева считает, что в целом акции, организуемые оппозицией, по характеру ничто иное, как борьба за власть, завуалированная защитой интересов народа: «В любой стране мира несанкционированные акции пресекаются, и это считается нормальным в самых развитых странах мира. Будем надеяться, что это противостояние не часть плана тех, кто, называя себя националистами, пытается создать хаос за счет финансов и инструкций иностранных центров. Навязывать народу негативное мнение, побуждать его к агрессии само по себе преступление. И в реальности эта миссия проходит красной линией в деятельности оппозиции».

Депутат добавила, что благодаря решительной политической воле главы государства Азербайджан сегодня не разделяет судьбу некоторых мусульманских стран: «Нас спасает единство народа и власти. А негативное вмешательство в политику группы, называемой себя оппозицией, приносит обществу одно беспокойство».

По словам депутата, все прекрасно помнят, что было пережито в первые годы независимости в пору политического хаоса: «Думаю, те, кто помнят те дни, уже не захотят повторно пережить подобное».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.