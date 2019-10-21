Азербайджан и Китай обсудили вопросы военно-технического сотрудничества (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с рабочим визитом в Китае министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в проходящем в Пекине IX Сяншанском Форуме, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В рамках визита министр обороны также встретился с представителями компаний «Poly Technologies» и «CETC International», входящих в оборонно-промышленный комплекс Китая.

В ходе встреч обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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