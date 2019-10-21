Инициатива посадки 650 тысяч деревьев — олицетворение высокого значения, которое азербайджанский народ придает литературно-культурному наследию — посол

БАКУ /Trend/ - Инициатива Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по высаживанию 650 тысяч деревьев в один день по случаю 650-летнего юбилея гениального поэта Имадеддина Насими Инициатива высаживания 650 тысяч деревьев является олицетворением высокого значения, которое азербайджанский народ придает литературно-культурному наследию, сказал в понедельник Trend посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.

По его словам, сажать деревья значит расширять озеленение, которое служит охране природы, сохранению экологического баланса.

Посол считает, что молодое поколение не должно забывать таких личностей, чтить и увековечивать их память.

Патарадзе напомнил, что участвовал в акции посадки деревьев, которая проводилась по случаю 100-летнего юбилея органов дипслужбы Азербайджана: «Это прекрасная инициатива и верю, что эти акции будут продолжены. Для меня честь участвовать, в акции высаживания деревьев в братском и дружественном Азербайджане. Организация этой акции носит символическое значение. Сажать деревья также означает прославление мира, дружбы и братства».

Отметим, что для осуществления инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев в один день по случаю 650-летнего юбилея великого поэта Имадеддина Насими отобраны саженцы различных пород лесных и фруктовых деревьев. Впервые в истории Азербайджана в один день будет посажено такое большое количество деревьев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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