Участие в Движении неприсоединения укрепляет внешнеполитическую субъектность Баку в регионе и мире - украинский политолог

БАКУ /Trend/ - Движение неприсоединения сегодня многими воспринимается как элемент холодной войны, противостояния тех времен, но на самом деле оно объединяет десятки государств, и найти свое место в этом Движении в современном мире чрезвычайно интересно и достойно уважения. Такое мнение высказал Trend известный украинский политолог Евгений Магда.

«То, что Азербайджан взял на себя ответственность в предстоящие три года председательствовать в авторитетной международной организации – оригинальный геополитический ход государства, которое стремится наращивать собственную внешнеполитическую субъектность, конвертировать наличие существенной части своих углеводородов в рост политического влияния в регионе и мире, а также действовать на опережение в условиях нарастающих внешнеполитических вызовов. Поэтому с одной стороны можно приветствовать это решение официального Баку, а с другой стороны рассчитывать на то, что Движение неприсоединения будет становиться более активным в непростом современном мире», - заявил украинский политолог.

По оценкам известного эксперта, участвуя в Движении неприсоединения, Баку нарастит геополитическое влияние на международной арене.

Отметим, что XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения проходит в Баку 25-26 октября.

До саммита 21-22 октября состоялась подготовительная встреча должностных лиц стран-участниц, а 23-24 октября - встреча глав МИД.

Представители 158 стран и международных организаций участвуют в саммите. В мероприятии также участвуют министры иностранных дел, главы государств и правительств и другие высокопоставленные представители.

Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @MatanatNasibova

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