Президент Ильхам Алиев прибыл в Габалинский район (ФОТО) (версия 2)

28 октября 2019 12:35 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11.35)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 28 октября прибыл в Габалинский район.

Глава государства посетил памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву в центре города Габала, возложил цветы к монументу.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о проведенной в последние годы в районе работе, реализованных проектах.

Было отмечено, что социально-экономические показатели района значительно улучшились, построены многочисленные социальные инфраструктурные объекты, созданы производственные предприятия.

Было сообщено, что в парке Гейдара Алиева, где находится памятник, созданы все условия для отдыха граждан.

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  • Президент Ильхам Алиев прибыл в Габалинский район (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев прибыл в Габалинский район (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев прибыл в Габалинский район (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев прибыл в Габалинский район (ФОТО) (версия 2)
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