Президент Ильхам Алиев прибыл в Габалинский район (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 28 октября прибыл в Габалинский район.
Глава государства посетил памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву в центре города Габала, возложил цветы к монументу.
Президент Ильхам Алиев был проинформирован о проведенной в последние годы в районе работе, реализованных проектах.
Было отмечено, что социально-экономические показатели района значительно улучшились, построены многочисленные социальные инфраструктурные объекты, созданы производственные предприятия.
Было сообщено, что в парке Гейдара Алиева, где находится памятник, созданы все условия для отдыха граждан.
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