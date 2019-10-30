Участники заседания Совета министров обороны СНГ посетили Аллею шехидов в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Участники проходящего в Баку очередного заседания Совета министров обороны стран-членов Содружества Независимых Государств 30 октября посетили Аллею шехидов, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Участники заседания почтили память героических сынов Родины, павших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили венок к монументу «Вечный огонь».

Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Участники заседания, осматривающие панораму столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, были проинформированы об истории Аллеи шехидов и проводимых работах по благоустройству столицы.

Напомним, что сегодня в Баку состоится очередное заседание Совета министров обороны стран-членов СНГ.

В мероприятии примут участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков, министр обороны Казахстана генерал-майор Нурлан Ермекбаев, министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходир Курбанов, министр обороны Таджикистана генерал-полковник Мирзо Шерали и начальник Генерального штаба ВС Кыргызстана генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев.

На заседании будут обсуждаться текущее военное сотрудничество и предстоящие вопросы.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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