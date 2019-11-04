Президент Ильхам Алиев принял главу Исполнительной власти Баку (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял главу Исполнительной власти города Баку Эльдара Азизова.

Отметив, что развитие города Баку всегда находится в центре внимания, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Как вы знаете, я лично контролирую идущие в городе процессы по благоустройству и созиданию, был инициатором многих проектов. Сегодня Баку развивается как один из красивейших городов мира. Посещающие Баку гости, в том числе мои коллеги, всегда делятся своими впечатлениями о проводимой в столице работе по благоустройству и созиданию и отмечают, что Баку на самом деле один из красивейших городов мира.

Улучшается экологическая ситуация города, реализованы многие важные проекты. Были ликвидированы источники, загрязняющие в предыдущие годы воздух города. Среди них, в первую очередь, должен отметить бывшую балаханскую свалку. Эта свалка так сильно дымила, что качество воздуха значительно снизилось и наносило большой вред здоровью человека. Сейчас на месте балаханской свалки сооружен современный полигон, предприняты важные шаги по сортировке мусора, сжиганию твердых отходов, вложены крупные инвестиции, построен мусоросжигательный завод. Мы ликвидировали этот источник экологической катастрофы.

Другим источником экологической катастрофы были Бибиэйбатские нефтяные промыслы. Ситуация там, в целом, была очень плачевной, загрязненные нефтью участки, лужи. Все это было ликвидировано. В настоящее время там разбит красивый парк и передан в распоряжение граждан, также возведен спортивный городок, построены современный спортивный бассейн, другие общественные объекты.

Кроме того, озеро Беюкшор также был источником большой угрозы. Сливаемые на протяжении десятилетий в озеро Беюкшор канализационные, грунтовые, загрязненные нефтью воды превратили этот участок в зону экологического бедствия. Мы и это очистили, часть озера Беюкшор полностью отвечает экологическим стандартам, там садятся перелетные птицы. Над озером проложена новая дорога и ведутся работы по очистке второй части озера. Олимпийский стадион был построен на месте, которое когда-то было болотом.

Посадка деревьев в значительно степени улучшает экологическую ситуацию города. Посажены миллионы деревьев. Сегодня Баку – город зеленых парков, скверов. По числу парков, считаю, что Баку занимает одно из ведущих мест в мировом масштабе. Протяженность нашего самого большого парка – бульвара была увеличена от 3 до 15 километров. Центральный парк сейчас придает городу новую красоту. На территории, называемой Советская, заложен красивый, благоустроенный парк площадью 20 гектаров. Перед Центром Гейдара Алиева, перед Конгресс-центром, – участок, ранее принадлежавший заводу имени Саттархана, также был источником экологической опасности, - заложен парк площадью 20 гектаров и граждане с большим удовольствием пользуются этими возможностями. Загрязняющие в свое время воздух ламповый завод, шиферный завод и другие предприятия были перемещены, на их месте создана транспортная инфраструктура. Словом, сегодня Баку – город, стремительно развивающийся как с экологической точки зрения, так и в плане удобства.

Кроме того, хозяйство города обновляется и с этой целью с моей стороны были изданы соответствующие распоряжения, приняты решения. Я неоднократно давал вам рекомендации в связи с этими вопросами и в этом году была проведена работа по модернизации городского хозяйства. В рамках государственной инвестиционной программы, одновременно, за счет средств резервного фонда Президента обновляется лифтовое хозяйство, строятся образцовые дворы. Фонд Гейдара Алиева осуществляет в этом направлении большую работу. Для обновления кровельных покрытий из резервного фонда были выделены средства в размере 10 миллионов манатов.

Какая работа проведена по этим трем направлениям? Еще какие работы осуществлены в связи с благоустройством и развитием города? Проинформируйте об этом.

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов: Уважаемый господин Президент, хотел бы отметить, что в последнее время гости и жители Баку действительно высоко оценивают проводимую работу. Однозначно говорят, что за последние десять лет благодаря Вашим усилиям Баку вышел на качественно новый уровень. Это оценивается населением и иностранными гостями.

Сегодня на балансе Исполнительной власти города Баку и районных исполнительных властей находятся 11 тысяч жилых зданий. Их условно можно разделить на имеющих и не имеющих дворы. Следовательно, сегодня число зданий со дворами составляет 6331. В соответствии с Вашим поручением, в 2018-2019 годах было создано 273 образцовых квартала. Здесь я также хотел коснуться еще одного вопроса. В первую очередь, стоит упомянуть деятельность Лейлы ханым Алиевой и Общественного объединения IDEA, учредителем которой она является. Уважаемый господин Президент, благодаря усилиям Общественного объединения сегодня в городе Баку применен и применяется новый формат – формат межквартальных парков. Отремонтированы фасады, кровельные покрытия, блоки десятков зданий на этих территориях, обновлена система водоснабжения и для всех возрастных категорий созданы условия и для отдыха, и для занятия спортом, и для эффективного проведения досуга. Этот процесс продолжается.

До конца года будут сданы еще 15 новых образцовых кварталов. По нашим подсчетам, в ближайшие годы можно реализовать еще 743 подобных проекта. Этот процесс продолжается. Сегодня мы еще раз выражаем признательность руководству Фонда Гейдара Алиева и в первую очередь Лейле ханым Алиевой.

Президент Ильхам Алиев: Это очень важный вопрос. Так как это проблемы, с которыми граждане сталкиваются в повседневной жизни. Мы знаем, что состояние многих зданий, блоков неудовлетворительное, устарело лифтовое хозяйство. В некоторых случаях межквартальные дворы подвергаются захвату и места для общественного пользования исчезают. Поэтому создание образцовых дворов представляет большое значение. Нам нужен комплексный подход к этой сфере. Конечно, дворы, в первую очередь, должны быть удобными для граждан, светлыми, следует принять меры в плане безопасности. Во дворах городов многих развитых стран устанавливаются камеры безопасности. Сейчас во многих местах в городе Баку установлены камеры безопасности, которые играют большую роль в выявлении преступлений и привлечении преступников к ответственности. Считаю, что во дворах также должны быть установлены камеры безопасности, меры безопасности следует обеспечить на более высоком уровне.

Также лифтовое хозяйство. Несколько лет назад опять же в соответствии с моим Распоряжением было обновлено лифтовое хозяйство многих зданий. Однако, к сожалению, в период эксплуатации лифты выходят из строя. Поэтому лифтовое хозяйство должно быть полностью обновлено, и представлены предложения в связи с их эксплуатацией. В целом, сейчас мы создаем образцовые дворы. Но если эти дворы не будут нормально поддерживаться, если не будет уделяться постоянное внимание, то вся налаженная работа выйдет из строя спустя год, два года, пять лет. Поэтому подумайте, внесите предложения, как нам сделать, чтобы созданная новая инфраструктура, в том числе работа по благоустройству, постоянно находилась под контролем, и нуждающиеся в ремонте объекты периодически ремонтировались.

Президент Ильхам Алиев: Как сейчас идет установка лифтов?

Эльдар Азизов: Уважаемый господин Президент, Вашим Распоряжением для развития лифтового хозяйства города Баку были выделены средства в размере 32 миллионов манатов. Мы провели переговоры с известной немецкой компанией Wittur, был заключен договор и до сегодняшнего дня в Баку доставлены 430 лифтов. 130 из них уже сданы в пользование. Этот процесс продолжается. В этом Распоряжении была предусмотрена закупка 542 лифтов. На основании Ваших рекомендаций и поручений о том, как эффективно использовать бюджетные средства, мы провели переговоры с компанией и, таким образом, смогли сэкономить здесь средства. За счет этой экономии мы намерены до конца года закупить дополнительно 39 лифтов, ведутся переговоры.

Президент Ильхам Алиев: В целом, сколько новых лифтов должно быть установлено?

Эльдар Азизов: До конца года будет установлен 581 лифт. Но наши прогнозы на ближайшие годы таковы, чтобы поэтапно заменить до 2500 лифтов.

Президент Ильхам Алиев: Мы должны заменить и их. Сейчас рассматривается Государственная инвестиционная программа, поэтому вы внесите свои предложения, чтобы лифтовое хозяйство города Баку полностью обновилось, все лифты отвечали нормам безопасности, а также находились в рабочем состоянии.

Эльдар Азизов: Доложу Вам, что для обслуживания германской компанией первоначально установленного 581 лифта создается Единый электронный центр управления. Все проблемы, возникающие в лифтовом хозяйстве, тут же будут поступать в данный центр для принятия мер.

Президент Ильхам Алиев: Каково положение дел с кровельными покрытиями? Приближается зима. На эти цели также из Резервного фонда Президента выделено первоначально 10 миллионов манатов. Конечно, отремонтировать все кровельные покрытия на эти средства невозможно. Но я дал вам указание о необходимости планомерного проведения всей работы, распределения ее по годам с тем, чтобы в максимально короткий срок кровельные покрытия всех зданий в городе Баку полностью отвечали стандартам. Какая работа проделана и что планируется?

Эльдар Азизов: В соответствии с Вашим Распоряжением этот процесс уже активно осуществляется в городе Баку. В городе планируется отремонтировать кровельные покрытия 380 зданий. После приобретения в централизованном порядке строительных материалов мы провели переговоры, добились экономии и здесь. Мы сможем отремонтировать кровельные покрытия уже не 380, а 420 зданий. Проведены переговоры с компаниями, доведено Ваше требование относительно важности использования самых качественных материалов. Учитывая пожелания жильцов, мы примем результаты работ с их участием. Сегодня работы уже завершились, можно сказать, на 150 крышах, процесс продолжается. До середины ноября планируем завершить всю работу.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо, нужно сделать всю эту работу, так как в этом есть потребность. Нам необходимо постараться, чтобы все уголки города Баку были благоустроены, беспокоящие граждан проблемы, в том числе вопросы, связанные со строительством, устранены. Я дал соответствующие указания и об этом. Порой места под строительство захватываются, иногда незаконно издаются распоряжения, вырубаются деревья. Спасибо гражданам, зачастую сталкиваясь с подобной ситуацией, они сообщают в соответствующие органы. То есть, это означает действие общественного контроля. Отныне в Баку полностью должны быть обеспечены правила градостроительства. Во всех городах для строительства здания действуют соответствующие коэффициенты. К сожалению, прежде эти коэффициенты привышались в 10, а может и более раз. То есть, нарушались все правила градостроительства. Прямо перед существующими зданиями строились новые многоэтажные здания, некоторые так называемые предприниматели лишали граждан, проживающих в старых зданиях, солнечного света. Зачастую строительство домов осуществлялось во дворах. В прежние времена дома строились даже во дворах некоторых школ. Впоследствии этому был положен конец. То есть, следует применять правила градостроительства, здесь местным исполнительным органам и, конечно, Государственному комитету по архитектуре и строительству необходимо строить свою работу на высоком уровне, с тем, чтобы обеспечивались все градостроительные нормы. Конечно, исполнительная власть районов должна на высоком уровне уделять внимание гражданам. Порой граждан мучают, не реагируют на их проблемы. Иногда у граждан незаконно требуют определенные средства, происходят факты взяточничества. К нам поступают такие сигналы, исполнительные власти районов должны сделать вывод. Негативные факты не должны допускаться, необходимо уделять гражданам максимальное внимание, представителям исполнительной власти районов следует встречаться с гражданами во всех районах, а не сидеть и разбираться с бумагами в кабинете. В последнее время по моему указанию данный процесс получил несколько широкий размах, но не находится на должном уровне. По имеющимся у меня сведениям, порой он носит формальный характер, иногда на беспокоящие граждан проблемы не реагируют. Поэтому надо быть предельно внимательными. Если граждан что-то беспокоит, на это необходимо реагировать. Конечно, все вопросы должны объективно рассматриваться. Порой поднимаются совершенно необоснованные вопросы, или же они носят исключительно личный характер. Но, зачастую, граждане вполне справедливо вносят свои предложения, поднимают беспокоящие их проблемы. Как Исполнительной власти города Баку, так и исполнительной власти всех районов следует предельно внимательно подходить к гражданам. Таким образом, город Баку и все города Азербайджана должны планомерно развиваться.

Город Баку имеет уникальный, самобытный, исторический архитектурный облик. Это – наше большое достояние, мы с большим вниманием относимся к каждому историческому зданию. Ремонт этих зданий необходимо проводить так, чтобы не нарушить их исторического вида.

Порой исторические здания сносятся, на их месте строятся уродливые многоэтажные здания. Этого нельзя допускать. Архитектура Баку – наше национальное богатство. Ичеришехер охраняется ЮНЕСКО. Могу сказать, что в мире не так много городов могут гордиться такими местами, как Ичеришехер, это – наше большое достояние. Одновременно, каждый уголок города должен быть благоустроен. В некоторых местах вообще нет уличного освещения, в поселках, во многих других местах имеются грунтовые дороги. Я по этому поводу уже дал серьезное поручение Агентству "Азеравтойол", вы тоже проконтролируйте. То есть, каждый уголок города нам дорог. Город Баку состоит не только из центра. Мы создаем инфраструктуру города, в первую очередь, для граждан, а потом для туристов, иностранных гостей. Они тоже, конечно, должны чувствовать себя в Баку комфортно. Но нам, в первую очередь, необходимо решать проблемы жителей города. Поэтому вам следует собрать глав исполнительной власти районов и провести совещание, посвященное как благоустройству, так и хозяйственным работам. В первую очередь, должен быть положен конец негативным фактам. Волокита, взяточничество, безразличное отношение к гражданам – всему этому необходимо положить конец. Если кто-то не исправит свою работу в данной сфере, то мы распрощаемся с такими людьми, и это будет для них еще самым легким наказанием. Мы должны развивать наш город. Хочу повторить, что Баку – один из самых красивых городов мира, дополнительные меры по развитию города будут приниматься и впредь.

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