Президент Ильхам Алиев: Сегодня Баку – город, стремительно развивающийся как с экологической точки зрения, так и в плане удобства

БАКУ /Trend/ - Сегодня Баку - город, стремительно развивающийся как с экологической точки зрения, так и в плане удобства.

Об этом, как передает Trend, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая главу Исполнительной власти Баку Эльдара Азизова.

"Как вы знаете, я лично контролирую идущие в городе процессы по благоустройству и созиданию, был инициатором многих проектов. Сегодня Баку развивается как один из красивейших городов мира. Посещающие Баку гости, в том числе мои коллеги, всегда делятся своими впечатлениями о проводимой в столице работе по благоустройству и созиданию и отмечают, что Баку на самом деле один из красивейших городов мира", - сказал глава государства.

По его словам, улучшается экологическая ситуация города, реализованы многие важные проекты. "Были ликвидированы источники, загрязняющие в предыдущие годы воздух города. Среди них, в первую очередь, должен отметить бывшую балаханскую свалку. Эта свалка так сильно дымила, что качество воздуха значительно снизилось и наносило большой вред здоровью человека. Сейчас на месте балаханской свалки сооружен современный полигон, предприняты важные шаги по сортировке мусора, сжиганию твердых отходов, вложены крупные инвестиции, построен мусоросжигательный завод. Мы ликвидировали этот источник экологической катастрофы", - добавил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, другим источником экологической катастрофы были Бибиэйбатские нефтяные промыслы. "Ситуация там, в целом, была очень плачевной, загрязненные нефтью участки, лужи. Все это было ликвидировано. В настоящее время там разбит красивый парк и передан в распоряжение граждан, также возведен спортивный городок, построены современный спортивный бассейн, другие общественные объекты", - отметил он.

По его словам, озеро Беюкшор также было источником большой угрозы. "Сливаемые на протяжении десятилетий в озеро Беюкшор канализационные, грунтовые, загрязненные нефтью воды превратили этот участок в зону экологического бедствия. Мы и это очистили, часть озера Беюкшор полностью отвечает экологическим стандартам, там садятся перелетные птицы. Над озером проложена новая дорога и ведутся работы по очистке второй части озера. Олимпийский стадион был построен на месте, которое когда-то было болотом", - добавил глава государства.

По его словам, посадка деревьев в значительно степени улучшает экологическую ситуацию города. "Посажены миллионы деревьев. Сегодня Баку - город зеленых парков, скверов. По числу парков, считаю, что Баку занимает одно из ведущих мест в мировом масштабе. Протяженность нашего самого большого парка - бульвара была увеличена от 3 до 15 километров. Центральный парк сейчас придает городу новую красоту. На территории, называемой Советская, заложен красивый, благоустроенный парк площадью 20 гектаров. Перед Центром Гейдара Алиева, перед Конгресс-центром, - участок, ранее принадлежавший заводу имени Саттархана, также был источником экологической опасности, - заложен парк площадью 20 гектаров и граждане с большим удовольствием пользуются этими возможностями. Загрязняющие в свое время воздух ламповый завод, шиферный завод и другие предприятия были перемещены, на их месте создана транспортная инфраструктура. Словом, сегодня Баку - город, стремительно развивающийся как с экологической точки зрения, так и в плане удобства", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

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