В Баку начинает работу заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку начинает работу 12-е заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе заседания в составе рабочих групп делегации рассмотрят текущее состояние двусторонних военных связей и обсудят основные направления деятельности по выполнению предстоящих задач.

Сопредседателем заседания с азербайджанской стороны является заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев, с турецкой – второй начальник Генерального Штаба корпусной генерал Метин Гюрак.

Обсуждения в рамках военного диалога завершатся 7 ноября.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.