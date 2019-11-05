В Баку начинает работу заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня

5 ноября 2019 09:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку начинает работу 12-е заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе заседания в составе рабочих групп делегации рассмотрят текущее состояние двусторонних военных связей и обсудят основные направления деятельности по выполнению предстоящих задач.

Сопредседателем заседания с азербайджанской стороны является заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев, с турецкой – второй начальник Генерального Штаба корпусной генерал Метин Гюрак.

Обсуждения в рамках военного диалога завершатся 7 ноября.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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