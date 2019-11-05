Азербайджанские парламентарии участвуют в 10-летнем юбилее Восточного партнерства

5 ноября 2019 15:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Депутаты Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова и Асим Моллазаде находятся в Стокгольме, участвуя в мероприятии, посвященном 10-летнему юбилею Восточного партнерства, сообщает во вторник Trend.

В рамках визита депутаты выступят в дискуссиях по темам «Роль парламентов и депутатов, диалог и плюрализм» и «10-я годовщина Восточного партнерства», прокомментируют обсуждаемые вопросы.

Визит завершится 07 ноября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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