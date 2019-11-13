Специальный представитель Генсека ООН прибыл с визитом в Азербайджан

13 ноября 2019 20:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Специальный представитель Генсекретаря ООН прибыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Институт истории Национальной академии наук Азербайджана, 15 ноября в 11:00 на расширенном заседании Научного совета Института истории НАНА состоится встреча со специальным представителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, советника Эмира Кувейта по гуманитарным вопросам и председателем Международной исламской благотворительной организации Абдуллахом аль-Матугом

Согласно информации, на встрече Абдуллаху аль-Матугу будет вручен диплом почетного доктора Института.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Институте истории НАНА состоится конференция «Вопросы истории Азербайджана в трудах Рамиза Мехтиева»
Общество 2 мая 21:54
В Польше пройдет конференция, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 15 февраля 14:14
Президент Ильхам Алиев решает все социальные проблемы журналистов на высоком уровне - академик
Общество 23 июля 2018 09:36
Снят документальный фильм «Зангезур» (ВИДЕО)
Политика 20 апреля 2018 13:16
Состоялась презентация книги «Геноцид азербайджанского народа в 1918 году»
Общество 19 февраля 2016 14:59
Ученые-историки обратились к мировому сообществу
Общество 16 октября 2015 19:06
Лента новостей
В Гватемале и Сальвадоре зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9
Другие страны 21:28
В США заявили, что расходы на закупку истребителей F-35 превысят $406 млрд
США 21:09
В Иране будет введена в эксплуатацию новая транзитная автомагистраль
Бизнес 20:51
Иранская TAPPICO построит новый завод
Бизнес 20:41
Сахиль Бабаев о правилах получения страховки от безработицы в Азербайджане
Общество 20:36
В Азербайджане подготовлен механизм обеспечения удовлетворенности туроператоров и клиентов
Туризм 20:27
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в международном гала-представлении «Непобедимые» по случаю 30-летия Международного Паралимпийского комитета (ФОТО)
Политика 20:15
Говхар Бахшалиева: Расходы на науку в 2020 году составят 193,7 млн манатов
Политика 19:56
В Азербайджане определены доходы и расходы бюджета на 2020 год Фонда страхования от безработицы
Общество 19:25