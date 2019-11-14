Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие во II Саммите мировых религиозных лидеров в Баку (версия 5)

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БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку начал работу II Саммит мировых религиозных лидеров.

Как сообщает Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в саммите.

Вначале было сделано совместное фото.

Саммит начался с чтения аятов священного Корана.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил на саммите.

Затем было зачитано Распоряжение Президента Ильхама Алиева о награждении председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде орденом «Гейдар Алиев».

Глава государства Ильхам Алиев вручил шейх уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде орден «Гейдар Алиев».

Выступил председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюр Пашазаде.

Затем выступил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Патриарх Кирилл вручил шейх уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде орден «Преподобного Серафима Саровского» первой степени Русской православной церкви.

Заместитель председателя Совета Федераций Российской Федерации Ильяс Умаханов зачитал письмо Президента Владимира Путина, адресованное участникам II Саммита религиозных лидеров мира.

Председатель Управления по делам религии Турции Али Эрбаш зачитал письмо Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Затем выступили председатель Организации культуры и исламских связей Исламской Республики Иран Абузар Ибрагими Туркман, первый заместитель председателя Палаты Представителей Арабской Республики Египет Аль-Саййид Махмуд аль-Шериф, государственный советник Президента Республики Узбекистан Рустам Гошимов.

Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе зачитал письмо Президента Саломе Зурабишвили.

Муфтий Чеченской Республики Российской Федерации Салах Мезхиев зачитал письмо главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Затем выступили заместитель исполнительного председателя Конференции президентов ведущих американских еврейских организаций Малкольм Хонлайн, генеральный секретарь Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога KAİCİİD Фейсал бин Муаммар, главный ортодоксальный раввин Гудса/Иерусалима Шломо Амар, специальный советник по гуманитарным вопросам генерального секретаря ООН Абдалла аль-Матуг, глава Карачаево-Черкесской Республики Российской Федерации Рашид Темрезов.

Викарий католикоса-патриарха всея Грузии Илии II, митрополит Теодор зачитал письмо Патриарха.

Выступили советник по религиозной работе Президента Объединенных Арабских Эмиратов аль-Саид аль-Хашим, председатель департамента диалога с исламом Межрелигиозного совета понтифика Ватикана Халед Акаше, заместитель генерального секретаря Лиги мусульманского мира RABİTA Абдулазиз Ахмед Сархан и специальный представитель учредителя международной организации «Искусство жить» (Хамбо лама Монголии) Свами Дивьятеч.

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде еще раз подчеркнул значение саммита и выразил признательность гостям, участвующим в мероприятии.

Отметим, что в саммите, проходящем в рамках юбилейных мероприятий по случаю 70-летия со дня рождения шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, принимают участие представители свыше 70 государств из 5 континентов, 25 лидеров и представителей традиционных религий и религиозных течений, а также представители высокого уровня около 500 международных организаций, в том числе главы субъектов и религиозные руководители Российской Федерации.

II Бакинский саммит религиозных лидеров мира, организуемый азербайджанским государством с целью развития межрелигиозного диалога в глобальной плоскости, пропаганды и эволюции таких общечеловеческих ценностей, как взаимопонимание и солидарность, является логическим продолжением и развитием международных мероприятий, состоявшихся в рамках начатых и проведенных по инициативе Президента Ильхама Алиева «Бакинского процесса», «Года мультикультурализма» и «Года Исламской солидарности», в том числе «I Бакинского саммита мировых религиозных лидеров», а также вклада Бакинского международного центра межрелигиозного и межцивилизационного диалога в расширение связей между различными культурами и религиями.

В ходе двухдневного саммита пройдут обсуждения по таким темам, как «Образцовая роль азербайджанского государства в пропаганде мультикультурализма, толерантности и межрелигиозной солидарности», «Вклад шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде как религиозного лидера и общественного деятеля в межрелигиозное и межцивилизационное сотрудничество», «Религиозные лидеры против терроризма, агрессии, ксенофобии, исламофобии, антисемитизма и христианофобии», «Значение совместной деятельности религиозных лидеров, государственных, общественных деятелей и ученых в деле защиты прав женщин и детей, просвещении молодежи».

По итогам саммита будет принята Бакинская декларация.

Напомним, что 11 апреля текущего года Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о создании Организационного комитета по проведению II Бакинского саммита религиозных лидеров мира.

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