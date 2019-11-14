Президент Ильхам Алиев принял делегацию под руководством главы Карачаево-Черкесской республики (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию под руководством главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Темрезова, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Термезов сказал:

- Спасибо большое, уважаемый господин Президент. На самом деле я сегодня обратил внимание на количество участвующих стран: 80 стран, больше 10 религиозных организаций. Конечно, это серьезная площадка. Со всех континентов, со всех стран мира присутствуют и принимают участие. Но и конечно, такой повод поздравить нашего дорогого шейха с юбилеем. Ну, а так по Вашему приглашению за этот год я уже третий раз совершаю визит в Азербайджан.

Президент Ильхам Алиев сказал:

- Да, я очень рад тому, что Вы очень часто бываете. Это очень важно, полезно. Потому что много вопросов, которые мы должны совместно решать, и в рамках российско-азербайджанских отношений, и в рамках межрегионального сотрудничества. В сентябре прошлого года с участием Владимира Владимировича и моим участием прошел межрегиональный форум. Сейчас очередной межрегиональный форум будет в этом месяце уже в Москве. Так что это тоже важная площадка. И в двустороннем плане у нас идет очень активный политический процесс в российско-азербайджанских отношениях, встречи на высшем уровне, на уровне руководителей ведомств, министерств, то есть взаимодействие идет очень активно. Конечно, то что его святейшество Патриарх Московский и всея Руси Кирилл участвует в нашем мероприятии, придает ему особое значение. Мы очень рады, что Российская Федерация представлена очень широко – и в религиозном сегменте наши братья муфтии республик Северного Кавказа, и Администрация Президента и другие представители, то есть самая большая делегация на форуме – это делегация Российской Федерации. Сам форум – это, конечно, событие глобального масштаба. Он носит очень универсальный характер и я честно говоря, не знаю где еще такого рода мероприятия проводятся и проводятся ли. Поэтому Азербайджан в этом направлении тоже проявил себя как страна, которая может объединять страны, объединять религии, и создавать хорошую возможность для диалога. Сейчас это я думаю самое важное.

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