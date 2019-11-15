Гражданин Азербайджана, выдворенный из Франции в Германию, будет депортирован в Италию

15 ноября 2019 19:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Гражданин Азербайджана Рафаил Пириев, задержанный во Франции и переправленный в Германию будет депортирован в Италию.

Как сообщает в пятницу Trend, информация об этом была распространена в социальных сетях. Отмечается, что Пириев доставлен в Гамбург.

Сообщается, что в настоящее время он содержится в центре депортации. В ближайшие дни он будет депортирован в Италию.

Отметим, что несколько дней Назад Рафаил Пириев был задержан во Франции. Из-за того, что он въехал в Германию по итальянской визе, его обращение о получении убежища, согласно "Дублинскому соглашению", без рассмотрения было направлено в Управление миграции Италии. Гражданин Азербайджана несколько раз по этому поводу подавал судебные иски. Однако суд вынес решение о депортации, руководствуясь тем, что он может получить убежище только в той европейской стране, с визой которой прибыл в ЕС.

Пириев известен в социальных сетях своими оскорбительными высказываниями в адрес правительства и оппозиции Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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