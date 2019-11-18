В Европе пройдет череда арестов в связи с "эмигрантским бизнесом", на очереди Голландия и Швеция - Яфез Акрамоглу

18 ноября 2019 15:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Уголовное дело, возбужденное в Германии против мусаватистской банды " торговцев эмигрантами", а также аресты, отзовется во все Европе.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал экс-мусаватист, ныне живущий в Европе, журналист Яфез Акрамоглу.

По его словам, эта банда распространилась по всей Европе.

"На очереди члены банды в Голландии и Швеции. Главарь европейской банды живет именно в Голландии", - сказал журналист.

Напомним, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящие в преступную группировку. В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шесть месяцев.

Это экс-начальник исправительного учреждения Пенитенциарной системы Азербайджана Эльчин Акперов, председатель Европейского координационного совета (ЕКС) партии "Мусават", бывший глава ИВ Кельбаджарского района Ильхам Гасан, член партии Мусават, зампред ЕКС Мехти Халилбейли, активист партии "Мусават" Абдин Джавадов, брат экс-депутата Сабира Рустамханлы, руководитель центра интеграции "Leqat", бывший начальник полиции Аловсат Алиев, водитель Мехти Халилбейли Рашад Мамедов, член партии "Мусават" Эльшан Абдуллаев.

Было установлено, что арестованные, занимаясь «эмиграционным бизнесом» в Германии, подозреваются в переправке в Германию как минимум 20 человек, получая за эти услуги от трех до 10 тысяч евро.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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