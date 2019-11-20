Азербайджанские депутаты пресекли армянскую провокацию на заседании в Болгарии

БАКУ /Trend/ - На сегодяншнем пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) между депутатами из Азербайджана и Армении завязался серьезный спор.

Об этом в среду сообщил Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Мирзазаде.

По его словам, во время своего выступления некий армянский депутат объявил о проведении "демократических выборов в "Арцахе"".

"После его слов я немедленно попросив слово, потребовал от председателя международного мероприятия пресечь провокацию армянского депутата.

Я сообщил, что нет никакого «Арцаха», есть оккупированные Арменией территории Азербайджана, захватнический режим, созданный там Арменией. На этих территориях незаконно размещены вооруженные силы Армении. Представители этой страны регулярно посещают оккупированные территории и тем самым грубо нарушают нормы международного права. Армения осуществляет политику обмана мирового сообщества.

В то же время я сообщил, что Азербайджан не смирится с оккупацией своих территорий и обязательно освободит свои земли, будь то посредством дипломатии, или же военным путем», - сказал Айдын Мирзазаде.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году, ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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