В Азербайджане завершается процесс подачи документов для регистрации на муниципальных выборах

22 ноября 2019 09:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сегодня завершается процесс подачи документов в окружные избирательные комиссии для регистрации кандидатов на муниципальных выборах, которые пройдут 23 декабря, сообщает в пятницу Trend.

Согласно Графику основных действий и мер по подготовке и проведению муниципальных выборов в Азербайджане, документы должны быть представлены не более чем за 50 и не менее чем за 30 дней до дня голосования, то есть с 3 по 22 ноября до 18:00.

Документы подаются кандидатом или его доверенным лицом, уполномоченным представителем политической партии, блока политических партий.

В течение семи дней после получения документов окружные избирательные комиссии выносят решение о проверке точности данных в подписных листах и других представленных документах, а также о регистрации кандидата.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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