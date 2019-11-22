Президент Ильхам Алиев выделил средства на создание Центра искусственного осеменения в Нахчыване

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил 4,8 миллиона манатов Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики на осуществление дополнительных мер в связи с созданием Центра искусственного осеменения.

Как сообщает Trend, соответствующее распоряжение было подписано главой государства в пятницу.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, а Кабинету министров Азербайджана решить другие вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

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