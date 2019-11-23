Генеральный секретарь Исламского саммита Ливана поблагодарил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Исламского саммита Ливана, Генсек Исламо-христианского национального комитета, член Президиума Нью-Йоркской организации "Религия во имя мира", член правления KAİCİİD, член правления организации Амман Аль-Бейт, член председательства Абу-Дабийского форума "Укрепление мира в мусульманских обществах" Мохамед Ас-Саммак направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.

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