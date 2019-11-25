Специальный представитель генерального секретаря ООН, советник Эмира Кувейта по гуманитарным вопросам и председатель Международной исламской благотворительной организации выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву

25 ноября 2019 23:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Специальный представитель генерального секретаря ООН, советник Эмира Кувейта по гуманитарным вопросам и председатель Международной исламской благотворительной организации Абдулла аль-Матуг выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву.

Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Ваше превосходительство.

Хочу поздравить Вас с успешной организацией II Саммита религиозных лидеров мира, состоявшегося 14-15 ноября этого года в Баку.

Я также выражаю сердечную признательность руководству Азербайджанской Республики.

Пользуясь случаем, высоко оцениваю Ваше лидерство и неутомимую деятельность, направленные на консолидацию международной общественности на II Бакинском саммите религиозных лидеров мира.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении", - говорится в письме специального представителя генерального секретаря ООН, советника Эмира Кувейта по гуманитарным вопросам и председателя Международной исламской благотворительной организации Абдуллы аль-Матуга.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Вице-президент Китайской таоистской ассоциации выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву
Политика 01:08
Председатель Высшего исламского совета Алжирской Народной Демократической Республики выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву
Политика 00:37
Митрополит Мардина и Диярбакыра выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву
Политика 25 ноября 21:57
Председатель Департамента по диалогу с исламом Межрелигиозного совета понтифика Ватикана поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Политика 25 ноября 21:44
Председатель Центрального совета Организации развития молодых ученых Индонезии выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву
Политика 25 ноября 21:32
Председатель Духовного управления мусульман России, председатель Совета муфтиев России выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву
Политика 25 ноября 21:10
Лента новостей
МАГАТЭ инспектирует блоки Чернобыльской АЭС, недостроенные из-за аварии в 1986 году
Европа 01:23
Вице-президент Китайской таоистской ассоциации выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву
Политика 01:08
В Иране проходят проправительственные митинги
Политика 00:53
Председатель Высшего исламского совета Алжирской Народной Демократической Республики выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву
Политика 00:37
Блумберг сложил с себя полномочия посла ООН для участия в президентской гонке в США
США 00:23
В Баку стартовала Неделя турецких фильмов (ФОТО)
Культура 00:04
В Баку в этом году природным газом снабжены 293 здания
Энергетика 25 ноября 23:25
Палестинцы проведут День гнева в знак протеста против признания США еврейских поселений
Арабские страны 25 ноября 23:02
Парламент Греции проголосовал против разделения церкви и государства
Европа 25 ноября 22:46