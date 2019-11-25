Специальный представитель генерального секретаря ООН, советник Эмира Кувейта по гуманитарным вопросам и председатель Международной исламской благотворительной организации выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Специальный представитель генерального секретаря ООН, советник Эмира Кувейта по гуманитарным вопросам и председатель Международной исламской благотворительной организации Абдулла аль-Матуг выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву.

Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Ваше превосходительство.

Хочу поздравить Вас с успешной организацией II Саммита религиозных лидеров мира, состоявшегося 14-15 ноября этого года в Баку.

Я также выражаю сердечную признательность руководству Азербайджанской Республики.

Пользуясь случаем, высоко оцениваю Ваше лидерство и неутомимую деятельность, направленные на консолидацию международной общественности на II Бакинском саммите религиозных лидеров мира.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении", - говорится в письме специального представителя генерального секретаря ООН, советника Эмира Кувейта по гуманитарным вопросам и председателя Международной исламской благотворительной организации Абдуллы аль-Матуга.

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