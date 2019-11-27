Президент Ильхам Алиев: В самые тяжелые для нас дни казна была пустой, тандем Народный Фронт-Мусават разграбил ее, разграбил фонд драгоценностей

БАКУ /Trend/ - В самые тяжелые для нас дни казна была пустой, тандем Народный Фронт-Мусават разграбил ее, разграбил фонд драгоценностей.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии по случаю 100-летнего юбилея Бакинского государственного университета.

Глава государства отметил, что молодежь также должна знать эту историю.

"Я неоднократно говорил это. Мы – люди, пережившие эту историю, конечно, никогда ее не забудем. Мы всегда будем ценить наше сегодняшнее успешное развитие. Молодежь не видела этого. Ей кажется, что так было всегда. Ей кажется, что Азербайджан всегда был таким процветающим, благополучным государством. Это не так. Мы хорошо помним те дни. В период продажной власти тандема Народный фронт-Мусават десятки тысяч людей часами стояли в очереди за хлебом. Вооруженные бандиты бесчинствовали, , мучили людей в наших городах, воровали их, подвергали пыткам, избивали журналистов. Именно власть Народного фронта-Мусават – эти элементы, называвшие себя демократами, ввели цензуру в Азербайджане. Придя к власти, Гейдар Алиев отменил цензуру. Молодежь должна знать эту историю. Преподаватели должны доводить до них эту историю, чтобы они знали правду и чтобы Азербайджан в будущем никогда не оказался в такой тяжелой ситуации. Чтобы Азербайджан никогда ни перед кем не чувствовал себя виноватым, не зависел от воли других, не склонял голову перед другими государствами", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что в период тандема НФА-Мусават иностранные послы ногой открывали двери в кабинет президента, давали ему указания.

"А он покорно выполнял эти указания. Потому и оказался в таком положении. Разве кто-то любит нас больше, чем мы? Сегодня порой мы слышим от некоторых внешних кругов, что, мол, мы хотим помочь Азербайджану, хотим видеть Азербайджан развитой страной. Все это ложь. Говорю это абсолютно искренне. В самые тяжелые для нас дни казна была пустой, тандем Народный Фронт-Мусават разграбил ее, разграбил фонд драгоценностей. Люди отдавали последние золотые украшения, чтобы помочь нашей армии. В то время президент, государственный секретарь, премьер-министр разграбили фонд драгоценностей. От него не осталась и следа. В то время, когда казна была пуста, мы обращались за кредитами, но никто нам их не давал. Ладно, если вы так любите Азербайджан, то почему не помогли нам в то время?! Почему не помогли стране, оказавшейся в тяжелом положении?! Сегодня желающие дать нам кредит выстроились в ряд. Мы не берем. Мы сами даем кредиты. Наш внешний государственный долг составляет 17 процентов валового внутреннего продукта. По этому показателю мы занимаем девятое место в мире. Сейчас, вот прямо завтра мы можем получить любую сумму – хоть 10 миллиардов долларов. Но мы не берем, я не позволяю. Вновь снижаю долг. Поэтому когда кто-то говорит, что желает Азербайджану добра, не верьте. Пусть и молодежь не верит. Никто и никогда не будет любить нас больше, чем мы сами", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

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