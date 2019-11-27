Президент Ильхам Алиев: Мы стали сегодня очень важной страной не только в пределах государства, но и в мировом масштабе

БАКУ /Trend/ - Мы стали сегодня очень важной страной не только в пределах государства, но и в мировом масштабе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии по случаю 100-летнего юбилея Бакинского государственного университета.

Глава государства отметил, что за эти два месяца произошли и другие важные события, связанные с нашей внешней политикой.

"В октябре мы приняли председательство в Совете сотрудничества тюркоязычных государств и провели в Баку Саммит. Приняли председательство в Движении неприсоединения. В течение трех лет будем председательствовать в этой организации. Это – вторая после ООН организация в мире, на самом деле - первая, потому что ООН в настоящее время находится в таком состоянии, что желающих исправить ее с каждым днем становится все больше. Это во-первых. Во-вторых, ООН не имеет руководителя. Ни одна страна не руководит ООН. А руководство Советом Безопасности осуществляется по порядку. В том числе руководили и мы. Это – срочное руководство. Мы же являемся председателем самой крупной после ООН организации, и теперь наша позиция будет решающей. Мы формируем повестку дня, будем выносить вопросы на обсуждение. Конечно, мы будем поднимать свои вопросы и вопросы угнетенных, подвергшихся несправедливости стран, защищать их", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что в ноябре в Баку состоялся II Саммит религиозных лидеров мира, в Баку приехали религиозные лидеры 70 стран.

"В мире нет второго такого собрания. На заседаниях я обратил внимание на сидящих рядом друг с другом людей, если бы они встретились в другом месте, то, возможно, говорили иначе. Но они сидят, слушают друг друга, здороваются друг с другом. Мы хотим этого, потому что мир движется в другом направлении. Говорят, что мультикультурализм умер, его нет. Колыбели демократии содержат мусульманских мигрантов в клетках, говорят «Стоп Ислам». Говорят, что мы можем принять мигрантов, - я имею в виду европейские страны, - но не мусульманских мигрантов. Говорят, что мультикультурализм потерпел крах. Но мы показываем, что нет, это не так. Это зависит от политической воли, взглядов, от того, чего ты хочешь, какую политику проводишь. Мы проводим эту политику. Это единственно правильная политика. В противном случае, войны в будущем, в том числе, возможно, на религиозной почве, неизбежны. Поэтому проведение Саммита религиозных лидеров на таком уровне и с таким представительством еще раз демонстрирует наше уважение, нашу роль. Мы стали сегодня очень важной страной не только в пределах государства, но и в мировом масштабе", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что экономика Азербайджана развивается.

"Я не вижу в будущем каких-либо проблем в экономической сфере. Курс маната стабилен уже три года. Уверен, что так и будет продолжаться. Увеличиваются наши валютные резервы, которые уже превышают валовой внутренний продукт. Сокращается и будет сокращаться дальше наш внешний долг. Я дал указание - примерно до 10 процентов, сегодня он составляет 17 процентов валового внутреннего продукта, должен сократиться до 10 процентов. Происходит рост промышленности. В этом году наша ненефтяная промышленность выросла на 15, а сельское хозяйство – на 7 процентов. Давосский всемирный форум удостоил нас очень высоких мест, в том числе в области проведения реформ. По коэффициенту стремления к реформам и доверия к руководству мы входим в первую десятку в мире. Причем об этом говорим не мы, а Давос. Что говорит Всемирный банк? Говорит, что Азербайджан входит в число 20 самых реформаторских стран", - подчеркнул Президент.

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