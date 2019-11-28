Принято решение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - На срочном заседании Политического совета правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) принято решение о роспуске Милли Меджлиса, сообщает в четверг Trend.

На завтрашнем заседании Милли Меджлиса парламентское большинство, представляющее правящую партию, поднимет об этом вопрос.

Отметим, что последние выборы в Азербайджане прошли первого ноября 2015 года.

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана состоит из 125 депутатов, все депутаты избираются по мажоритарной системе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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