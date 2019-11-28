Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных и европейских дел Словакии (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 28 ноября принял делегацию во главе с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком.

Приветствуя делегацию, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Добро пожаловать в Азербайджан. Очень рады видеть вас. Уверен, что ваш визит будет очень плодотворным и успешным. Конечно, мы охватим вопросы, связанные с нашим двусторонним сотрудничеством, кроме того, у нас традиционная повестка дня с вами как с председателем ОБСЕ. Убежден, что визит внесет вклад в развитие наших связей. Считаю, что в настоящее время наши связи вступают в новый, очень активный этап. Относительно недавно мы встретились здесь с премьер-министром, имели очень хорошую беседу, связанную с развитием нашего партнерства, провели обмен мнениями.

Есть многочисленные вопросы, в которых мы можем успешно сотрудничать. У нас, безусловно, хорошие политические связи. Однако мы должны сосредоточить внимание на увеличении пока еще очень низкого торгового оборота, искать пути для этого. Думаю, что одним из них могут стать более активные взаимосвязи между нашими деловыми кругами. Наверное, на определенном этапе мы можем организовать совместный бизнес-форум, другие мероприятия для представления нашего потенциала, потому что одной из причин низкого торгового оборота является дефицит информации. Уверен, что если у нас будет больше контактов, больше информации, связанной с потенциалом, то это окажет позитивное влияние. Конечно, считаю, что могут представлять интерес вопросы, связанные с проектами, соединяющими страны. Как вам известно, в настоящее время Азербайджан активно занимается возведением мостов в транспортной сфере. Мы уже добились большого успеха в области соединения нашей железнодорожной системы через Грузию и Турцию с партнерами в Европе и прикаспийском регионе. Мы уже приступили к приему, транзитным перевозкам грузов из Китая и стран Центральной Азии, их объем растет. Поэтому, думаю, что мы можем начать консультации между официальными представителями транспортного сектора, касающиеся совместного вклада в увеличение грузоперевозок.

Безусловно, энергетическая безопасность является традиционной темой сотрудничества с европейскими партнерами. Мы успешно реализовали все наши основные транснациональные энергетические проекты, и очень скоро – в течение нескольких дней наш природный газ физически будет на границе Европейского Союза. Это – ощутимый успех, достигнутый благодаря всестороннему сотрудничеству между рядом стран и Европейским Союзом. Как вам известно, Азербайджан и Европейский Союз традиционно проводят Консультативный совет Южного газового коридора. Мы провели уже 5 заседаний. Очередное заседание состоится в феврале следующего года. Такой формат сотрудничества очень эффективен.

Конечно, есть и много других вопросов, связанных с нашим партнерством. Благодаря либерализации визового режима сегодня лица из Словакии получают упрощенный въезд в Азербайджан. Узнав о том, что вы открываете в нашей стране посольство, я очень обрадовался. Это – очень позитивный показатель. В то же время я поручил нашей команде начать действовать в том же направлении. Таким образом, будет и наше представление, что, конечно, поспособствует поиску еще больших возможностей для сотрудничества.

Что касается вопросов ОБСЕ, то конфликт, безусловно, является большой проблемой, большой опасностью для региона. Считаю, что нынешний год, к сожалению, стал годом упущенных возможностей. Причина этого связана с нежеланием Армении соблюдать нормы международного права, выполнять резолюции, принятые Советом Безопасности Организации Объединенных Наций и ОБСЕ. В этом году состоялось несколько этапов переговоров на уровне глав государств, а также министров иностранных дел. Очередная встреча в скором времени пройдет в вашей стране. Надеемся, что очередной год станет более продуктивным, так как скорейшее урегулирование конфликта служит интересам Азербайджана и, уверен, Армении. Однако для достижения тех или иных подвижек в данном вопросе следует предпринимать практические шаги на местах. Первый шаг – это начало деоккупации признанных на международном уровне границ, территорий Азербайджана. Конечно, мы обсудим и многие другие вопросы, однако считаю, что для начала этого достаточно.

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Министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак сказал:

- Большое спасибо, господин Президент. Очень рад вновь находиться в Баку. Благодарю Вас за то, что выбрали время и приняли меня и нашу делегацию.

С чувством большой радости хочу сказать, что важнейшей частью моего пребывания в Баку будет открытие здесь посольства Словакии. Тем самым мы выполняем данное обещание и открываем новый этап в двусторонних отношениях. Факт в том, что мы знаем о большом потенциале Вашей страны. Уже несколько лет у нас нет никаких сомнений, что мы должны иметь здесь свое представительство. Наконец, нам удалось изыскать необходимые ресурсы, с этого дня мы официально будем находиться здесь. Я направил сюда одного из самых опытных наших послов, своего однофамильца Лайчака.

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Министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак высоко оценил стратегическую позицию Азербайджана в регионе.

На встрече состоялся обмен мнениями о создании азербайджано-словацкой межправительственной совместной комиссии по сотрудничеству, вопросах сотрудничества в области сельского хозяйства, фармацевтики, энергетики, информационно-коммуникационных технологий и других сферах.

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