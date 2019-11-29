Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере культуры между Азербайджаном и Бангладешем

29 ноября 2019 20:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об утверждении соглашения о сотрудничестве в сфере культуры между Азербайджаном и Бангладешем.

Согласно указу, утверждается соглашение о сотрудничестве в сфере культуры между правительством Азербайджана и правительством Бангладеша, подписанное 26 октября 2019 года в Баку.

После вступления Соглашения в силу министерство культуры Азербайджана обеспечит осуществление его положений.

Министерство иностранных дел направит правительству Бангладеша извещение о выполнении всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

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