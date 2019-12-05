Министр обороны Азербайджана ознакомился со строительством в воинских частях прифронтовой зоны (ФОТО/ВИДЕО)

5 декабря 2019 13:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В исполнение поручения Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили несколько военных объектов в прифронтовой зоне, где продолжаются строительные работы, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Министру обороны было доложено, что военные городки, которые планируется сдать в эксплуатацию, будут обеспечены системами водо-, газоснабжения, отопления и других коммуникаций, а военные объекты будут оборудованы самыми современными установками.

Было сообщено, что в этих городках будут построены здания штабов, служебные квартиры для военнослужащих, солдатские казармы, столовые, хранилища военной техники, другие административные здания и сооружения.

В то же время здесь предусмотрено строительство помещений для организации службы военной полиции, соответствующих бытовых объектов и объектов общественного питания, в том числе банно-прачечного и котельного комплекса, медпунктов и других инфраструктурных объектов.

Проверив ход строительных работ на военных объектах, министр обороны дал соответствующие указания в связи с качественным выполнением и своевременным завершением этих работ.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • Министр обороны Азербайджана ознакомился со строительством в воинских частях прифронтовой зоны (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны Азербайджана ознакомился со строительством в воинских частях прифронтовой зоны (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны Азербайджана ознакомился со строительством в воинских частях прифронтовой зоны (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны Азербайджана ознакомился со строительством в воинских частях прифронтовой зоны (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны Азербайджана ознакомился со строительством в воинских частях прифронтовой зоны (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны Азербайджана ознакомился со строительством в воинских частях прифронтовой зоны (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны Азербайджана ознакомился со строительством в воинских частях прифронтовой зоны (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны Азербайджана ознакомился со строительством в воинских частях прифронтовой зоны (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны Азербайджана ознакомился со строительством в воинских частях прифронтовой зоны (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны Азербайджана ознакомился со строительством в воинских частях прифронтовой зоны (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны Азербайджана ознакомился со строительством в воинских частях прифронтовой зоны (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны Азербайджана ознакомился со строительством в воинских частях прифронтовой зоны (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны Азербайджана ознакомился со строительством в воинских частях прифронтовой зоны (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны Азербайджана ознакомился со строительством в воинских частях прифронтовой зоны (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны Азербайджана ознакомился со строительством в воинских частях прифронтовой зоны (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны Азербайджана ознакомился со строительством в воинских частях прифронтовой зоны (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны Азербайджана ознакомился со строительством в воинских частях прифронтовой зоны (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны Азербайджана ознакомился со строительством в воинских частях прифронтовой зоны (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны Азербайджана ознакомился со строительством в воинских частях прифронтовой зоны (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны Азербайджана ознакомился со строительством в воинских частях прифронтовой зоны (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны Азербайджана ознакомился со строительством в воинских частях прифронтовой зоны (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны Азербайджана ознакомился со строительством в воинских частях прифронтовой зоны (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны Азербайджана ознакомился со строительством в воинских частях прифронтовой зоны (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны Азербайджана ознакомился со строительством в воинских частях прифронтовой зоны (ФОТО/ВИДЕО)
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