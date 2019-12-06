Президент Ильхам Алиев: Мы живем для народа, государство должно защищать народ

БАКУ /Trend/ - Мы живем для народа, государство должно защищать народ.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с сотрудниками во время открытия комплекса «ASAN Həyat» в городе Шамаха.

"Действительно, я часто бываю в Шамахе. С одной стороны, потому, что Шамахе уделяется особое внимание. Поскольку это действительно наш исторический город. Шамаха есть на самых древних картах. Поэтому это должен знать каждый гражданин Азербайджана. Мы должны сохранять историю, культурное наследие Шамахи. С другой стороны, в последние годы в Шамахе состоялось много церемоний открытия, я здесь отмечал начало деятельности многих объектов. Поэтому я как Президент был в Шамахе 12 раз. Это – 13-я поездка, а в этом году – третья. Первые поездки были связаны с землетрясением. В феврале и после я приезжал сюда, чтобы отметить открытие отстроенных заново первых домов, в том числе дома бабушки Сарай. Должен также отметить, что проблемы граждан, пострадавших от землетрясения, всегда находятся в центре внимания. Я, можно сказать, регулярно интересуюсь этой работой. Сегодня мы также отметим открытие нового многоквартирного дома", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что основную нагрузку, естественно, взяло на себя государство.

"Но после моего обращения частный сектор также включился в эту работу. Я сказал, что бытовые проблемы шамахинцев, всех граждан, пострадавших от землетрясения, должны быть решены, и они решаются. Так же, как в Исмаиллинском и Агсуинском районах. Там тоже ведутся крупные строительные работы. Это еще раз демонстрирует нашу политику. Сейчас стихийные бедствия происходят в каждой стране. Недавно мы видели по телевизору, что такой исторический город, как Венеция, был затоплен. Ни одна канализационная система не смогла выдержать эти дожди. В некоторых европейских странах недавно произошли крупные наводнения. Правда, и у нас случается. Сейчас, когда идет дождь, особенно ливень, канализационная система ни одного города не может принять воду полностью. Несмотря на то, что мы очень стараемся и дано указание о ликвидации последствий дождей, наводнений. Даже в самых развитых странах наводнения приводят к большим проблемам. Так же землетрясения. В течение нескольких лет у нас произошло и наводнение, и землетрясение в северо-западном регионе. В обоих случаях государство взяло на себя все расходы. И это, могу сказать, редкий опыт. Потому что в развитых странах это не так. Там дома граждан застрахованы, и если дом по какой-то причине поврежден, гражданин обращается в страховую компанию. После этого примерно в течение нескольких месяцев неясно будут ли ему выплачены эти средства или нет. А у нас это не так. Мы понимаем, что наши граждане еще не привыкли к этому. Большинство домов не застраховано. Поэтому что мы должны сделать? Мы не можем допустить, чтобы они остались на улице. Поэтому государство берет на себя эту работу. Конечно, это большие расходы", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что мы живем для народа, государство должно защищать народ.

"Мы должны постоянно держать в центре внимания граждан, находящихся в самом тяжелом положении. Часть последствий землетрясения, произошедшего в Шамахинском районе, устранена. Сегодня мне будет доложено о следующих шагах. Пусть пострадавшие от землетрясения товарищи знают, что мы рядом с ними. Так же, как я сразу после землетрясения прибыл в Шамаху. И сегодня я должен сказать, что этот вопрос всегда находится в центре моего внимания. Это постоянно будет находиться в центре внимания – до последнего дома, нуждающегося в ремонте, строительстве", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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