Минобороны внесло ясность в вопрос совместных военных учений Азербайджана, Турции и Катара

9 декабря 2019 19:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пресс-служба министерства обороны Азербайджана прокомментировала искажение некоторыми местными СМИ информации минобороны о возможности проведения совместных военных учений Азербайджана, Турции и Катара.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство, впервые предложение о проведении многонациональных учений прозвучало в ходе визита в нашу страну делегации во главе со вторым начальником Генштаба ВС Турции корпусным генералом Метином Гюраком.

"В то же время следует отметить, что вопрос проведения азербайджано-турецко-катарских совместных военных учений в ближайшей перспективе не входит в планы деятельности министерства обороны Азербайджана", - сказали в министерстве.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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