Президент Ильхам Алиев принял губернатора Астраханской области (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 декабря принял делегацию во главе с губернатором Астраханской области Российской Федерации Игорем Бабушкиным.

Приветствуя гостей, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Добро пожаловать, рад вас видеть.

Очень рад, что вскоре после того, как вы возглавили Астраханскую область, вы посещаете Азербайджан. Это очень хороший знак, знак нашего партнерства, нашей дружбы. Астрахань и Баку связывает долгая история взаимодействия, партнерства, сотрудничества. Мы расположены на берегу Каспия, поэтому история наших отношений уходит в глубокие прошлые века. И я когда посещал Астрахань, имел возможность ознакомиться с городом, в том числе мне была предоставлена информация об истории сотрудничества, которая на самом деле всегда была очень позитивной. И сегодня мы очень активно взаимодействуем. Среди российских регионов с Астраханской областью у Азербайджана особые отношения. Это опять же основывается на нашей истории и на том, что за последнее время было очень много совместных проектов.

Как Вы знаете, создан Азербайджанский деловой центр, в прошлом году состоялось его открытие. Насколько меня информировали, Астраханский деловой центр также уже готов к открытию и строительство почти завершено. Это очень важное событие, потому что через эти деловые центры мы будем продвигать взаимную торговлю. Я смотрел сегодня на данные по этому году, за 9 месяцев. У нас рост товарооборота наблюдается не очень большой, но, тем не менее, это тоже позитивная динамика.

Очень многое связывает Астрахань и Баку. Конечно же, мы должны в будущем так спланировать совместные действия, чтобы взаимодействие было более тесным. Мы уже имеем прямое авиасообщение. Это тоже очень позитивный момент. Рассчитываем на то, что и наши туристы, и туристы из Астрахани будут больше посещать друг друга. В целом, растет количество российских туристов, которые посещают Азербайджан. Думаю, в этом году эта цифра будет близка к 1 миллиону человек. Так что это тоже хороший показатель сотрудничества, дружбы и того, что наши граждане чувствуют себя комфортно, когда посещают друг друга.

И в целом год был очень успешным для российско-азербайджанских отношений. Было очень много контактов на высоком уровне, на уровне министров, руководителей законодательной власти, бизнес-форумы, региональный форум был проведен не так давно в Москве. Поэтому мы заканчиваем год с хорошими результатами в политической сфере, значительным ростом товарооборота и смотрим на следующий год с большим оптимизмом. Потому что уверен, что российско-азербайджанские отношения будут поступательно развиваться на благо наших стран, народов и, конечно, мы будем укреплять традиционные связи с нашими партнерами. Еще раз добро пожаловать. Желаю вам приятного пребывания в Баку.

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Губернатор Астраханской области России Игорь Бабушкин сказал:

- Спасибо огромное. Уважаемый Ильхам Гейдарович, прежде всего, разрешите засвидетельствовать Вам свое глубокое почтение и поблагодарить Вас за возможность личной встречи. Действительно для Астраханской области Азербайджанская Республика является одним из основных партнеров в прикаспийском регионе. На протяжении долгого времени налажены тесные отношения в сфере товарооборота, туризма, деловых контактов. Флагманом наших экономических связей на сегодняшнем современном этапе является, безусловно, внешний торговый оборот, который действительно за 10 месяцев, как Вы уже сказали, имеет достаточно большой объем, и в процентном соотношении мы наблюдаем рост.

Перспективу расширения наших торговых отношений мы связываем с работой в Астрахани Азербайджанского делового центра, который действительно в прошлом году был открыт. Мы вчера имели возможность посмотреть, как идет строительство Астраханского делового центра. Хочу сказать, что мы очень удовлетворены ходом работ и рассчитываем, что в начале июня мы торжественно сможем открыть этот центр. Как Вы уже сказали, такие центры в Астрахани и Баку действительно станут хорошим подспорьем для развития наших и товарных, и культурных отношений.

Мы полагаем, что в качестве примера можно привести успешное сотрудничество в сфере транспорта.

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