Азербайджан построил отношения конструктивного сотрудничества со всеми странами региона (ВИДЕО)

17 декабря 2019 10:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан построил отношения конструктивного сотрудничества со всеми странами региона, а также со многими странами мира.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал политолог, доктор философии по политическим наукам Эльшад Мирбашироглу, сообщает во вторник Trend.

По его словам, это отвечает принципам внешней политики Азербайджана. Азербайджан строит равноправные отношения со всеми странами мира, развивая плодотворное сотрудничество.

«Особо следует отметить, что государства, которые сотрудничают с Азербайджаном в последние годы, демонстрируют интересы, связанные с поиском новых направлений совместного взаимодействия. Это говорит о том, что Азербайджан считают надежным партнером. В своей внешнеполитической деятельности, в геоэкономических инициативах Азербайджан всегда учитывает не только свои интересы, но и интересы стран - партнеров», - сказал политолог.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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