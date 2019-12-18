В парламенте Азербайджана проходит заседание Комиссии ТюркПА

18 декабря 2019 10:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В парламенте Азербайджана проходит заседание Комиссии по правовым вопросам и международным связям ТюркПА, сообщает в среду Trend.

Председатель комиссии Исмет Учма рассказал о проделанной работе и предстоящих задачах. Затем была принята повестка дня заседания.

Отметим, что сегодня в Баку состоится девятое пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (TЮРКПА).

Перед этим пройдет заседание Совета Ассамблеи, на котором председательство в организации будет передано от Великого национального собрания Турции Милли Меджлису (парламенту) Азербайджана.

В мероприятии примут участие делегации во главе со спикерами парламентов государств-членов, а также представители тюркоязычных организаций по сотрудничеству и международных организаций.

Повестка дня пленарного заседания включает в себя рекомендации и отчеты заседаний Постоянной комиссии TЮРКПА, принятие модельных законов, отчет международной миссии наблюдателей за внеочередными выборами президента Казахстана, а также принятие юридических документов.

В заключение пленарного заседания будет принята Бакинская декларация.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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