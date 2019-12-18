В парламенте Азербайджана проходит заседание Комиссии ТюркПА

БАКУ/Trend/ - В парламенте Азербайджана проходит заседание Комиссии по правовым вопросам и международным связям ТюркПА, сообщает в среду Trend.
Председатель комиссии Исмет Учма рассказал о проделанной работе и предстоящих задачах. Затем была принята повестка дня заседания.
Отметим, что сегодня в Баку состоится девятое пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (TЮРКПА).
Перед этим пройдет заседание Совета Ассамблеи, на котором председательство в организации будет передано от Великого национального собрания Турции Милли Меджлису (парламенту) Азербайджана.
В мероприятии примут участие делегации во главе со спикерами парламентов государств-членов, а также представители тюркоязычных организаций по сотрудничеству и международных организаций.
Повестка дня пленарного заседания включает в себя рекомендации и отчеты заседаний Постоянной комиссии TЮРКПА, принятие модельных законов, отчет международной миссии наблюдателей за внеочередными выборами президента Казахстана, а также принятие юридических документов.
В заключение пленарного заседания будет принята Бакинская декларация.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)
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