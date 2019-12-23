Президент Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин в понедельник поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю дня рождения.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения.

Под Вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на международной арене. Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими странами.

Искренне дорожу доверием и взаимопониманием, сложившимся между нами. Рассчитываю на продолжение плодотворной совместной работы на благо народов России и Азербайджана.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Прошу передать сердечный привет Вашей семье", - говорится в поздравительном письме.

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