Президент Ильхам Алиев: Мы должны еще больше оздоровить ситуацию в нашей стране, и борьба с нелицеприятными фактами будет вестись и дальше

БАКУ /Trend/ - Мы должны еще больше оздоровить ситуацию в нашей стране, и борьба с нелицеприятными фактами будет вестись и дальше.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обширном интервью местным журналистам, посвященном итогам года.

"За последнее время некоторые мои внутренние встречи были представлены общественности, и считаю, что в этом есть необходимость. Должен отметить и то, что у меня очень напряженный рабочий график. Можно сказать, что в моем рабочем графике нет перерывов. Даже в воскресный день, хотя я и не выхожу на работу, но постоянно нахожусь на связи. Может, я единственный человек в Азербайджане, у которого нет дней отдыха, потому что каждый день для меня - рабочий. Потому что каждый день необходимо решать вопросы. Возникает множество вопросов, которые требуют оперативности. Поэтому некоторые внутренние встречи, представляемые общественности, составляют, может быть, 5-10 процентов в моем рабочем графике. Но в этом есть необходимость. К тому же это своего рода отчет перед общественностью, уточнение главных направлений нашей политики. Кроме того, это – задачи, поставленные перед кадрами, и общественность должна знать это. К примеру, когда назначается глава исполнительной власти в какой-то район, слова, сказанные мною ему, данные рекомендации, естественно, принимаются и общественностью района. Они требуют от этого человека соответствия данным критериям и должны требовать этого. Я неоднократно говорил, что общественный контроль должен стать еще сильнее. Это я говорю не просто ради слов. Может быть, во многих случаях повторяю это. Почему? Потому что этого у нас нет. Знаете, либо нет, либо же находится в зачаточном состоянии. Так нельзя, общественный контроль должен быть. Если общественного контроля не будет, откуда мы будем получать информацию? Я, к примеру, говорил и хочу еще раз сказать, что в некоторых случаях я многие вещи узнаю из прессы. Потому что некоторые вопросы мне не докладывают. Потому что этим людям не выгодно докладывать. Поэтому я стараюсь либо во время поездок в регионы узнавать от граждан ситуацию, услышать беспокоящие их проблемы, либо сам контролирую там работу, либо же общественность должна давать эту информацию", - сказал глава государства.

По его словам, государственные чиновники во всех странах привыкли рапортовать только о хорошем.

"Если их спросить, они скажут, что все прекрасно, все великолепно, никаких проблем нет. Когда я во время поездок в районы беседую с главами исполнительной власти, то спрашиваю, какие имеются проблемы, отвечают – все отлично. Так же не может быть. Или он сам не знает, или хочет скрыть, или же не знаю, какую цель преследует. Поэтому мои слова, сказанные перед камерой новоназначенным главам исполнительной власти, - самое серьезное им поручение, и они должны его выполнять. В том числе в отношении к гражданам не должно быть места чванству, они не должны вести себя высокомерно, смотреть на граждан сверху вниз, они должны служить гражданам, не должны их обижать, не должны незаконно вымогать у предпринимателей деньги на какие-то работы по благоустройству. Сейчас, я знаю, у предпринимателей собирают средства под предлогом благоустройства. Это совершенно недопустимо. Такое благоустройство нам не нужно. Они не должны брать взятки, наоборот, должны стараться привлекать инвесторов. А то в некоторых случаях кто-то хочет что-то сделать, вместо того, чтобы создать ему условия, у него вымогают деньги. Меры, принятые в последние дни, показали это. Я предупреждал, говорил некоторым, чтобы все слышали, если пойдете нечестным путем, самым легким наказанием будет административное наказание. Дело не ограничится лишь административным наказанием. Но, может, некоторые считали, что это к ним не относится. Поэтому предприняли такие недопустимые шаги. Это на самом деле предательство по отношению к государству, государственной политике. Кроме того, выявляются такие ужасные факты, что не знаешь даже что и подумать. После падения курса маната у нас усилились тенденции безработицы. Я это чувствовал, видел. Некоторые люди остались без работы. Почему? Потому что в свое время они привлекались к проектам, реализуемым по государственной линии. Инвестиции резко уменьшились. Мы сократили инвестиции. Эти проекты тоже уже не реализовывались, люди остались на улице. Что мы сделали? Правда, это не соответствует рыночной экономике. Но это был правильный шаг", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что по его инициативе в каждом районе были созданы оплачиваемые общественные рабочие места, чтобы гражданам выплачивалась минимальная зарплата.

"Таким образом, на территории страны имеется около 40 тысяч таких общественных рабочих мест. Общественных в том смысле, что человек занимается общественной работой, уборкой, восстановлением. Некоторые работают садовниками. Оплачиваемых, потому что за это получают зарплату. Вот эту зарплату они тоже пожалели для этих бедных людей. Они брали карты, снимали деньги и наполняли свои карманы. Как это назвать? Это - бессовестность. Ну хорошо, если не боишься народа, то побойся Аллаха. Разве можно так поступать? Это свидетельствует о моральной деградации чиновника, это духовная деградация человека. Такие чиновники позорят нас, они позорят нашу страну, позорят власти. Пусть все знают, слышат, что борьба с такими фактами будет вестись еще более серьезно. Пусть это для всех будет поучительным уроком, пусть все извлекут урок. Если хочешь быть государственным чиновником, то служи государству на совесть. А если ты смотришь на государственную должность как на источник прибыли, тогда лучше и не иди на эту должность. Потому что станешь несчастным. Те, кто не понимает этого, считаю, должны понять, что в новый период, в стране, стоящей перед новыми вызовами, не может быть по-другому. Мы должны еще больше оздоровить ситуацию в нашей стране, и борьба с нелицеприятными фактами будет вестись и дальше. В то же время я ощущаю поддержку как со стороны печати, так и общественности, они помогают мне в этом деле", - сказал глава государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.