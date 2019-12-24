Президент Ильхам Алиев: Социальное обеспечение, благосостояние и комфорт граждан Азербайджана являются для нас приоритетным вопросом

БАКУ /Trend/ - Социальное обеспечение, благосостояние и комфорт граждан Азербайджана являются для нас приоритетным вопросом

Как передает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с группой работников центра DOST и волонтерами «Gənc Dost» на церемонии открытия центра DOST номер 2 в Хазарском районе Баку .

"Сегодня вводится в строй второе здание центра DOST. Поздравляю Вас с этим замечательным событием. Создание центров DOST является прекрасным, знаменательным событием. Эти центры создали огромный перелом в области социального обеспечения, стали прекрасным инструментом для инноваций и оказания современных услуг. Рад, что создание центров DOST уже приобретает широкий размах. Это – второй центр, открытый в течение года. В следующем году также планируется открыть несколько центров в Баку и районах. Таким образом, в следующем году сфера охвата центров DOST расширится, их услугами будут пользоваться более половины населения", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что создание центров DOST показывает суть нашей социальной политики.

"В центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. Социальное обеспечение, благосостояние и комфорт граждан Азербайджана являются для нас приоритетным вопросом. Неслучайно в последние годы в этой области проделана огромная работа. Как DOST, так и центры «ASAN xidmət» являются нашим интеллектуальным продуктом. Сегодня «ASAN xidmət» экспортирует свою интеллектуальную продукцию, эти проекты реализуются уже в нескольких странах. Надеюсь, что в дальнейшем деятельность службы DOST также вызовет интерес в других странах, и к нам будут поступать обращения, связанные с обменом опытом. Другой важный вопрос состоит в том, что в одном здании оказывается более 130 услуг. Уверен, что все граждане, которые обратились и обратятся сюда, останутся довольны данными услугами. После открытия первого центра в центр DOST за 6 месяцев поступило более 60 тысяч обращений, и коэффициент удовлетворенности граждан очень высок. Это свидетельствует о том, что весь процесс организован очень правильно, и данные центры функционируют именно на инновационных основах. С другой стороны, работники и волонтеры, которые трудятся в первом центре DOST, прекрасно обслуживают граждан. Это меня тоже очень радует, потому что мы вводим новые правила поведения в области общественных услуг и видим культурное, очень четкое обслуживание. Уверен, что все обратившиеся в центр DOST остаются довольны", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что рад, что абсолютное большинство тех, кто здесь работает, - молодежь.

"Это свидетельствует о самоотверженности азербайджанской молодежи, ее привязанности к своей работе, ответственном отношении к ней. В то же время это – прекрасный подготовительный период для молодежи, потому что вы молоды, только что вступаете в самостоятельную жизнь, и замечательно, что ваша работа начинается отсюда. Уверен, что накопленный здесь опыт в дальнейшем пригодится вам. Центры DOST приносят большую пользу с точки зрения подготовки кадров и дальнейшего развития нашей страны. То есть, выражаясь экономическим термином, мы видим здесь мультипликативный эффект. Сегодня как в области обслуживания граждан, так и в сфере социального обеспечения применяются прозрачность, точность и проводятся очень серьезные реформы. Я высоко оцениваю эти реформы. Современные виды услуг, а также правила поведения, формы культурного обслуживания, подготовка и накопление опыта. Все эти факторы очень важны для каждого работающего здесь молодого человека. Уверен, что вы будете строить свое будущее и поднимитесь на более высокую ступень уже как профессиональные кадры с современным мышлением", - сказал глава государства.

По его словам, открытие в конце года такого прекрасного центра в Хазарском районе является знаменательным событием.

"В последнее время в области социального обеспечения проделана большая работа. В нынешнем году государство применило самый крупный социальный пакет, охвативший 4,2 миллиона человек. Это – не имеющая аналога социальная инициатива, увеличены зарплаты, пенсии, пособия, нашел решение вопрос, связанный с проблемными кредитами. Мы делаем все это для улучшения благосостояния граждан. По мере увеличения наших экономических возможностей мы стали проводить эту работу, и в дальнейшем она приобретет еще более широкий размах. Министерство труда и социальной защиты населения также очень активно работает, проводит реформы, выдвигает новые инициативы. Таким образом, считаю, что эта большая сфера и впредь будет проявлять себя как важнейший актор, потому что в центре нашей социальной политики находится гражданин Азербайджана. Сегодня планируется открытие нового здания для семей шехидов, инвалидов войны. В нынешнем году более 800 семей переезжают в новые дома и квартиры. В следующем году эта цифра увеличится примерно вдвое. То есть, наше экономическое развитие позволяет направлять в социальную сферу более крупные средства. В настоящее время 7500 семей шехидов обеспечены государством бесплатными домами и квартирами, и данный процесс будет продолжаться. Поздравляю вас с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом. Желаю вам в Новом году новых успехов. Спасибо", - сказал глава государства.

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