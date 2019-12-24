Муниципальные выборы в Азербайджане прошли без нарушений - Омбудсмен (ФОТО)

24 декабря 2019 19:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Одним из основных направлений деятельности института Уполномоченного по правам человека Азербайджана (омбудсмена) является обеспечение и защиты избирательных прав граждан.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Аппарат омбудсмена, Уполномоченный по правам человека Сабина Алиева, сотрудники Аппарата, Гянджинского, Шекинского, Джалилабадского и Губинского региональных центров омбудсмена наблюдали за ходов голосования в 518 избирательных участках 73 округов столицы, 49 городов и районов, в том числе в воинских частях и пенитенциарных учреждениях.

Было установлено, что в процессе в атмосфере взаимного уважения в качестве наблюдателей приняли участие представители политических партий, НПО, а также беспартийные наблюдатели. В ходе наблюдений факты вмешательства государственных структур, в том числе представителей органов ИВ и полиции не зафиксированы.

В надлежащем порядке были обеспечены избирательные права, созданы все условия для участия в избирательном процессе граждан, в том числе лиц с инвалидностью, пожилых людей и страдающих от различных заболеваний. В ходе наблюдений было установлено, что избирательные участки обеспечены специальными устройствами, считывающими информацию с чипов удостоверений личности нового поколения, на многих избирательных участках ЦИК установила веб-камеры, для наблюдения за ходом голосований созданы все условия.

В то же время были зарегистрированы незначительные недостатки, которые не повлияли на результаты выборов, обеспечено их устранение при помощи председателей участков, также окружные избирательные комиссии были проинформированы о них.

В адрес омбудсмена и на горячую линию ЦИК жалоб, связанных с нарушением избирательных прав, не поступало.

Муниципальные выборы в Азербайджане прошли в соответствии с Конституцией, Избирательным кодексом и международными стандартами. А это в очередной раз доказывает, что Азербайджан привержен принципам строительства правового, демократического государства, обеспечения человеческих прав, укрепления традиций национальной государственности, говорится в сообщении Аппарата омбудсмена.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Муниципальные выборы в Азербайджане прошли без нарушений - Омбудсмен (ФОТО)
  • Муниципальные выборы в Азербайджане прошли без нарушений - Омбудсмен (ФОТО)
  • Муниципальные выборы в Азербайджане прошли без нарушений - Омбудсмен (ФОТО)
  • Муниципальные выборы в Азербайджане прошли без нарушений - Омбудсмен (ФОТО)
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