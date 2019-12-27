Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Касым-Жомарту Токаеву

27 декабря 2019 11:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

"Крайне опечален известием о гибели людей в результате крушения самолета близ города Алматы.

В связи с этой трагедией лично от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам, семьям и близким погибших соболезнование, желаю исцеления раненым и пострадавшим.

Аллах рехмет элясин!" - говорится в послании главы государства.

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