Первый Вице-президент Мехрибан Алиева - в числе мировых лидеров в итоговой "Формуле власти" Михаила Гусмана (ВИДЕО)

31 декабря 2019 16:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На днях был опубликован очередной, итоговый выпуск авторского проекта известного российского журналиста, первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана "Формула власти", посвященный итогам 2019 года и самым значимым событиям в мире за этот период, сообщает Trend.

В числе мировых лидеров, самых авторитетных мировых политиков в программе прозвучали новогодние пожелания Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

"Я хочу пожелать крепкого здоровья, много света и добра. Хочу пожелать, чтобы успехов было больше, чем разочарований, чтобы печаль обходила стороной, чтобы люди находили в себе силы справляться с определенными трудностями, потому что это жизнь, и она не бывает без трудностей, без печалей, но чтобы все-таки радостных, ярких, светлых дней было больше", - сказала Мехрибан Алиева.

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