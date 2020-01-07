Утвержден план мероприятий в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января

БАКУ /Trend/ - Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджана Самира Нуриева утвержден «План мероприятий по проведению 30-й годовщины трагедии 20 Января», сообщает во вторник Trend.

В документе предусмотрены проведение в городах и районах, в том числе в управлениях и организациях республики, конференций, собраний и лекций в связи с событиями 20 Января, показ в учреждениях культуры посвященных трагедии спектаклей, художественных и документальных фильмов.

Планируется широкое освещение мероприятий, посвященных 30-й годовщине трагедии 20 Января, в СМИ.

Кроме того, для привлечения к трагедии 20 Января внимания международной общественности даны поручения по проведению соответствующих мероприятий посредством посольств, дипломатических представительств, диаспорских структур и общин Азербайджана в зарубежных странах, по подготовке и публикации в ведущих мировых СМИ, а также трансляции на зарубежных телеканалах и размещению в сети интернет материалов о событиях 20 Января.

Согласно плану мероприятий, во всех учебных заведениях республики будет проведен специальный урок, посвященный трагедии; оказана гуманитарная помощь семьям лиц, ставших шехидами во время событий 20 Января; проведены необходимые работы на территории Аллеи шехидов; организованы религиозные церемонии в память о жертвах трагедии.

Кроме того, запланированы организация посещения столичной общественностью Аллеи шехидов, почтение памяти шехидов в 12:00 минутой молчания, спуск в знак скорби в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января Государственного флага в городах и районах, селах и поселках республики и другие мероприятия.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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